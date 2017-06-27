В СБУ рассказали, как защититься от хакерских атак
В СБУ сообщили, что большинство заражений операционных систем происходило через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов).
В СБУ сообщили, что большинство заражений операционных систем происходило через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов).
КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала пошаговые рекомендации по защите компьютеров от хакерских атак, сообщила во вторник
По данным СБУ, подавляющее большинство заражений операционных систем происходило через открытие вредоносных приложений (документов Word, PDF-файлов), которые были направлены на электронные адреса многих коммерческих и государственных структур.
«Атака, основной целью которой было распространение шифровальщика файлов Petya.A, использовала сетевую уязвимость MS17−010, в результате эксплуатации которой на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов», — говорится в сообщении.
Как заявляет СБУ, вирус атакует компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение о преобразовании файлов с предложением произвести оплату ключа дешифрования в биткоинах в эквиваленте суммы 300 долларов для разблокировки данных. Пока зашифрованные данные расшифровке не подлежат.
«Если компьютер включен и работает нормально, но вы подозреваете, что он может быть заражен, ни в коем случае не перезагружайте его — вирус срабатывает при перезагрузке и зашифровывает все файлы, содержащиеся на компьютере. Сохраните все файлы, которые наиболее ценны, на отдельный не подключенный к компьютеру носитель, а в идеале сделайте резервную копию вместе с операционной системой. Для идентификации шифровальщика файлов необходимо завершить все локальные задачи и проверить наличие следующего файла: C: \ Windows \ perfc.dat», — отмечается в сообщении. Далее по пунктам приводятся рекомендации по защите от хакерских атак с ключами и ссылками.
Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. О хакерской атаке сообщили международный аэропорт «Борисполь», киевский метрополитен, компании «Укрэнерго» и «Киевэнерго», а также крупнейшая частная компания по оказанию услуг доставки «Новая почта».
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