Почти половина молдавских учеников «завалила» БАК
Сегодня, 27 июня, выпускники молдавских лицеев узнали свои экзаменационные оценки за БАК. Согласно опубликованным данным, более 41% учащихся завалили экзамен, сообщает Actualitati.md.
Сегодня, 27 июня, выпускники молдавских лицеев узнали свои экзаменационные оценки за БАК. Согласно опубликованным данным, более 41% учащихся завалили экзамен, сообщает Actualitati.md.
Результаты экзаменационной сессии демонстрируют, что лишь 58,73% выпускников успешно прошли тестирование на степень бакалавра, свидетельствуют данные министерства просвещения.
Всего в этом году экзамен на степень бакалавра сдавали 18 тысяч 758 кандидатов, из которых более 4 тысяч задолжники, примерно столько же учащиеся колледжей, а 10 тысяч выпускники лицеев.
Экстерном сдавали 254 человека, ав университетах 141 студент.