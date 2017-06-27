Почти половина молдавских учеников «завалила» БАК

Результаты экзаменационной сессии демонстрируют, что лишь 58,73% выпускников успешно прошли тестирование на степень бакалавра, свидетельствуют данные министерства просвещения.

Всего в этом году экзамен на степень бакалавра сдавали 18 тысяч 758 кандидатов, из которых более 4 тысяч задолжники, примерно столько же учащиеся колледжей, а 10 тысяч выпускники лицеев.

Экстерном сдавали 254 человека, ав университетах 141 студент.