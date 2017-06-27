Львов с Варшавой соединят узкой железнодорожной колеей

Украина рассматривает возможность строительства железного полотна с узкой (европейской) колеей от Львова до границы с Польшей, что даст возможность запустить скоростные поезда по маршруту Львов — Варшава.

В Укрзализныце говорят, что хакерская атака не повлияет на движение поездов

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич на Форуме регионального развития, проходившем в Трускавце, передает Обозреватель.

По мнению политика, этот проект имеет много плюсов, в частности, будет способствовать привлечению европейских туристов в украинские Карпаты.

Аналогичный проект должен быть реализован в Черновицкой области — от Черновцов до границы с Румынией.

Развитие общей транспортной инфраструктуры с Европой будет положительно сказываться на развитии Карпатского региона, в первую очередь с точки зрения его туристической привлекательности. Это приведет к увеличению доходов от туризма.

По словам Дубневича, уже многое сделано в этом направлении: один поезд «Интерсити» следует по маршруту Киев — Львов — Перемышль. Второй — через Винницу, Тернополь, Львов — до Перемышля будет запущен в ближайшее время. Политик отметил, что эти поезда следуют по широкой колее.

«И нам важно, чтобы “Укрзалізниця” не останавливалась — и все маршруты, которые можно открыть по широкой колее в Словакию, Венгрию, были возобновлены. А также мы поднимали вопрос о возобновлении и строительстве узкой колеи — особенно важный маршрут — Варшава — Львов, следующий важный маршрут — из Черновцов до границы с Румынией. Это бы дало хорошую перспективу развития Карпатского региона, привлечение туристического потенциала, пассажиров, туристов — в наши украинские европейские Карпаты», — заявил Дубневич.

Как известно, в Польше и большинстве стран Европы ширина железнодорожной колеи составляет 1435 мм. В Украине (а также в России и Монголии) — 1520 мм.

Традиционно международные поезда, следующие из Украины в Европу, останавливались на стыковочных узлах для замены вагонных тележек — эта процедура занимала не менее 2 часов. Товарные составы проходят стыковку в течение нескольких дней.

По мнению политика, прямое и быстрое железнодорожное сообщение между Варшавой и Львовом способствовало бы привлечению европейских туристов в украинские Карпаты. Тому же, по мнению политика, способствовало бы развитие малых региональных авиамаршрутов, например, из аэропорта Львов в аэропорт Жешув / Ясенка.