Гужва сдал загранпаспорта, — защита
Главный редактор Страны.uа Игорь Гужва сдал свои загранпаспорта следователю.
Главный редактор Страны.uа Игорь Гужва сдал свои загранпаспорта следователю.
«Игорь Гужва сдал загранпаспорта следователю», — сообщила адвокат Елена Лукаш.
Также адвокат Гужвы сообщила о том, что ее подопечный не собирается покидать страну.
Напомним, главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва вышел из следственного изолятора.
Как известно, 22 июня, вечером в Киеве был задержан главный редактор
Гужва связывает обыски в редакции издания с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады Дмитрия Линько (Радикальная партия). По его словам, уголовное дело против издания сфальсифицировано. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Гужва требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.
В пятницу, 23 июня,
Впоследствии Гужве вручили уведомление о подозрении.
В субботу вечером Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Гужве в виде ареста на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 544 тысяч гривен.
В понедельник, 26 июня, за Гужву был внесен залог.