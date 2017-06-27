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22:32 (мск), источник: Ipress.ua

Гужва сдал загранпаспорта, — защита

Главный редактор Страны.uа Игорь Гужва сдал свои загранпаспорта следователю.

Источник: Ipress.ua

«Игорь Гужва сдал загранпаспорта следователю», — сообщила адвокат Елена Лукаш.

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Также адвокат Гужвы сообщила о том, что ее подопечный не собирается покидать страну.

Напомним, главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва вышел из следственного изолятора.

Как известно, 22 июня, вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания «Страна.uа» Игорь Гужва. Кроме того, в редакцию интернет-издания «Страна.uа» пришли с обыском.

Гужва связывает обыски в редакции издания с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады Дмитрия Линько (Радикальная партия). По его словам, уголовное дело против издания сфальсифицировано. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Гужва требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

В пятницу, 23 июня, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган обнародовала видеозаписи по делу Гужвы. Также Сарган обнародовала видеофрагмент, отметив, что на нем зафиксирован момент передачи денег, которые предназначались Гужве.

Впоследствии Гужве вручили уведомление о подозрении.

В субботу вечером Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Гужве в виде ареста на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 544 тысяч гривен.

В понедельник, 26 июня, за Гужву был внесен залог.

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