Правозащитники: на свободу вышли 3 фигуранта дела «Белого легиона»

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Три фигуранта так называемого дела «Белого легиона» вышли на свободу во вторник 27 июня, сообщил не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна».

В настоящее время расследование «дела патриотов» продолжается: его в июне текущего года в производство принял Следственный комитет Беларуси.

По данным «Весны», во вторник из СИЗО № 1 вышел на свободу Сергей Стрибульский, который был задержан 21 марта. Кроме того, были также отпущены Александр Зимницкий и Владимир Федоров.

Сейчас правозащитники уточняют, сколько еще граждан, которые подозревались в подготовке вооруженных провокаций на День Воли, находятся в изоляторах.

Задержания лиц, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения президентом Александром Лукашенко в марте могилевского предприятий «Кроноспан», где он заявил, что под Бобруйском готовили боевиков для осуществления на территории страны провокаций с применением оружия на День Воли (25 марта — Sputnik).

По информации КГБ, были задержаны лидеры расформированного в 2000-х «Белого легиона» Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба «Патриот» — всего 26 человек.