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27 июня, источник: Sputnik.by

Аэрофлот отменил на 28 июня дневной рейс в Минск

В российской авиакомпании не сообщают причин, по которым был отменен полет самолета в Минск.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Российская авиакомпания «Аэрофлот» на среду 28 июня отменила дневной рейс в Минск, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте перевозчика.

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По информации «Аэрофлота» в среду не будет выполнен рейс SU1842, который стоял в расписании в 16:10 с вылетом из московского аэропорта «Шереметьево».

Соответственно, из белорусской столицы не отправится рейс SU1843 — вылет лайнера был запланирован на 18:30.

В российской авиакомпании не сообщают причин, по которым был отменен полет самолета в Минск.

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