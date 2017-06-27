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27 июня, источник: СБ - Беларусь сегодня

Минспорта работает над созданием бренда Беларуси

Несколько вариантов национального бренда Беларуси представят к концу года. Об этом рассказала начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Анна Муха.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

У нас все еще нет странового бренда. Есть отраслевые бренды, например, БелАЗ. А вот знака Бренд Беларуси не существует, — цитирует Анну Муху Интерфакс-Запад.

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Примером успешного странового бренда спикер назвала опыт Швейцарии, которая использует его уже в течение 15 лет.

По словам чиновницы, на проект не тратятся бюджетные средства. Разработка легла на плечи финансируемой ЕС организации Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси.

Анна Муха отметила возросший интерес к нашей стране. Он уточнила, что сейчас идет разработка стратегий бренда и национальных логотипов Беларуси. К концу года должны быть утверждены несколько основных вариантов.

Разработке бренда Беларуси поможет в том числе конференция Брендинг дестинаций: инновационные идеи для привлечения туристов, которая состоится в Минске 6—7 июля. В ней намерен участвовать генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи.

Руководитель проекта Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси Янез Сирше добавил, что эксперты заняты не только созданием бренда Беларуси. Они подготовили стратегию развития туризма и логотипы для пяти белорусских регионов и объектов. Это Мядель (озеро Нарочь), Каменец-Пружаны, Мстиславль, Полоцк и Августовский канал.

Фото и видео БЕЛТА.

Подготовила Юлия РАК.

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