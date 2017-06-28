Семья Обамы прокатилась на байдарке во время отдыха в Индонезии

Сам Обама, супруга политика Мишель, их 18-летняя дочь Малия и 16-летняя Саша проплыли по реке Аюгн — самой длинной на Бали. 75-километровая река, по информации газеты, пользуется популярностью среди туристов.

Мишель Обама рассказала, что ее супруг 8 лет носил один и тот же смокинг

Также американцы посетили рисовые террасы Джатилувих (Jatiluwih rice terraces). Семья остановилась в отеле Four Seasons Resort Bali, который находится в городе Убуд. Стоимость номера в гостинице составляет около 2,5 тысячи долларов за ночь.

Также планируется, что политик выступит с речью на собрании индонезийской диаспоры в Джакарте (столице Индонезии). Как пишет Daily Mail, американец жил в Индонезии в 1960-х годах вместе со своей матерью и ее вторым супругом.

Ранее в июне стало известно, что Мишель Обама поделилась несколькими снимками со своей тренировки по фитнесу. Кадры с занятия женщина опубликовала в Instagram.