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02:20 (мск), источник: Известия

Лишь треть россиян боится потери работы

Угроза увольнения и неоплачиваемый отпуск стали меньше пугать сотрудников отечественных компаний и предприятий.

Источник: Reuters

Негативные настроения работников на рынке труда в мае этого года ослабли по сравнению с маем прошлого. К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Результаты проведенного среди 1,6 тыс. работающих россиян опроса, показали, что риск потерять работу (по субъективному мнению) уменьшился на 8,5%. А возможность задержки зарплаты — на 6,7%.

Исследовав настроения россиян на рынке труда, эксперты РАНХиГС выявили, что в зоне актуальных или потенциальных рисков находится значительная группа населения.

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Однако об угрозах потери работы, вынужденного ухода в неоплачиваемый отпуск и перехода на неполную рабочую неделю в мае этого года заявило меньшее число опрошенных, чем в мае прошлого.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов сообщил «Известиям», что ежегодно в опросе принимают участие представители самых известных профессий — от неквалифицированных рабочих до юристов и руководителей отделений крупных и средних компаний. Такая выборка позволяет получить объективные данные.

Результаты опроса РАНХиГС показали, что количество респондентов, которые боятся потерять работу, снизилось за год на 8,5% (33,2% в мае 2017-го против 41,7% в мае 2016-го). На 5,5% упали ожидания снижения заработной платы (45,9% против 51,4%), и на 6,7% — задержек выплат (38,3% против 45%). Потенциальную возможность ухода в неоплачиваемый отпуск в этом мае отметили на 4,3% респондентов меньше, чем годом ранее (27,6% против 31,9%).

В целом уровень рисков в сфере занятости за год уменьшился и вернулся к средним значениям 2015 года.

При этом в РАНХиГС отметили, что «наличие высшего профессионального образования повышает шансы избежать рисков в сфере занятости».

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Так, опрос показал, что больше всего в зоне высокого риска оказалось людей со средним общим образованием (34,9%). А в низкорисковой зоне — с высшим образованием (39%).

Директор по персоналу Open Group, член НП «Эксперты рынка труда» Галина Карпова рассказала «Известиям», что хорошие узкие профессионалы востребованы всегда. Часть специалистов среднего уровня действительно попали под сокращение в 2014—2015 годах, и сейчас спрос на них восстанавливается. При этом линейный персонал чувствуют себя хорошо — например, работники сферы ритейла и «синие воротнички».

В то же время по оценкам специалистов НП «Эксперты рынка труда», количество вакансий уровня консультанта, мерчендайзера и продавца превышает число соискателей на 30%. Дефицит специалистов высокой квалификации, наоборот, заметен во многих производственных сферах.

— Нехватка представителей инженерных и технических специальностей может превышать 40%. Молодые профессионалы этой отрасли могут не бояться попасть под сокращение. Как обычно, комфортно себя чувствуют представители IT индустрии: за многими из них ведут охоту западные компании, — рассказала Галина Карпова.

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Но, по ее словам, существует и обратная тенденция: в IT все очень быстро меняется, и, если специалист не владеет новыми технологиями и не следит за изменениями, риск потери работы резко возрастает. Впрочем, эта тенденция сейчас актуальна и для других отраслей. По данным специалистов НП «Эксперты рынка труда», спрос на низкоквалифицированных работников будет продолжать падать, это может привести к существенному росту реальной безработицы в ближайшие пять лет. В мае 2017 года, по данным Росстата, уровень безработицы составил 5,2%.

По словам члена ОП РФ Ильи Семина, главный риск в краткосрочной перспективе — увеличивающийся разрыв между качеством системы образования и потребностями рынка труда. Выпускники приходят неготовыми к реальной работе, но ожидают высокой зарплаты.

По информации Росстата, средняя заработная плата работников организаций в апреле 2017 года составила 39253 рубля. В реальном выражении это на 2,5% выше значения апреля прошлого года.

Комментарии
1
дядя Коля
Мечты , мечты....Где ваша сладость. Мечты ушли , осталась гадость ( С )
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