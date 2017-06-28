Лишь треть россиян боится потери работы

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Негативные настроения работников на рынке труда в мае этого года ослабли по сравнению с маем прошлого. К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Результаты проведенного среди 1,6 тыс. работающих россиян опроса, показали, что риск потерять работу (по субъективному мнению) уменьшился на 8,5%. А возможность задержки зарплаты — на 6,7%.

Исследовав настроения россиян на рынке труда, эксперты РАНХиГС выявили, что в зоне актуальных или потенциальных рисков находится значительная группа населения.

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Однако об угрозах потери работы, вынужденного ухода в неоплачиваемый отпуск и перехода на неполную рабочую неделю в мае этого года заявило меньшее число опрошенных, чем в мае прошлого. Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов сообщил «Известиям», что ежегодно в опросе принимают участие представители самых известных профессий — от неквалифицированных рабочих до юристов и руководителей отделений крупных и средних компаний. Такая выборка позволяет получить объективные данные. Результаты опроса РАНХиГС показали, что количество респондентов, которые боятся потерять работу, снизилось за год на 8,5% (33,2% в мае 2017-го против 41,7% в мае 2016-го). На 5,5% упали ожидания снижения заработной платы (45,9% против 51,4%), и на 6,7% — задержек выплат (38,3% против 45%). Потенциальную возможность ухода в неоплачиваемый отпуск в этом мае отметили на 4,3% респондентов меньше, чем годом ранее (27,6% против 31,9%).

В целом уровень рисков в сфере занятости за год уменьшился и вернулся к средним значениям 2015 года.

При этом в РАНХиГС отметили, что «наличие высшего профессионального образования повышает шансы избежать рисков в сфере занятости».

Так, опрос показал, что больше всего в зоне высокого риска оказалось людей со средним общим образованием (34,9%). А в низкорисковой зоне — с высшим образованием (39%). Директор по персоналу Open Group, член НП «Эксперты рынка труда» Галина Карпова рассказала «Известиям», что хорошие узкие профессионалы востребованы всегда. Часть специалистов среднего уровня действительно попали под сокращение в 2014—2015 годах, и сейчас спрос на них восстанавливается. При этом линейный персонал чувствуют себя хорошо — например, работники сферы ритейла и «синие воротнички». В то же время по оценкам специалистов НП «Эксперты рынка труда», количество вакансий уровня консультанта, мерчендайзера и продавца превышает число соискателей на 30%. Дефицит специалистов высокой квалификации, наоборот, заметен во многих производственных сферах. — Нехватка представителей инженерных и технических специальностей может превышать 40%. Молодые профессионалы этой отрасли могут не бояться попасть под сокращение. Как обычно, комфортно себя чувствуют представители IT индустрии: за многими из них ведут охоту западные компании, — рассказала Галина Карпова.

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