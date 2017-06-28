Всю правду о больничных листах рассказали в Приморье

В России ежегодно выдается примерно 40 миллионов больничных листов, которые оформляют почти 12 тысяч врачей. Затраты на правильное заполнение всех 29 клеточек отнимают много времени, при этом «бумага» не допускает ни малейшей ошибки или опечатки — исправления не допускаются. А заполнение «электронного варианта» занимает всего пару минут. Удобство для врачей несомненное, да и пациенту невозможно «потерять» такой больничный — он напрямую поступает к работодателю. Пациенту, при желании, сообщается номер электронного документа.



В пилотном режиме шесть регионов страны уже используют электронный листок нетрудоспособности — за два года работа признана успешной, в том числе и у наших соседей по ДФО — в Хабаровске.



Всероссийский «переход» на выдачу электронных листков нетрудоспособности можно назвать вполне логичным, но он все равно будет осуществляться постепенно. Еще в течение нескольких лет любой пациент сможет получить больничный «старого», бумажного образца.



О всех правилах перехода на новую систему, возможностях и удобстве для жителей, рассказали на пресс-конференции, которая состоялась в администрации Приморского края в понедельник, 26 июня. По словам начальника отдела Фонда социального страхования Юлии Курбацкой, для получения листка нетрудоспособности в электронном виде, необходимо в письменно виде дать свое согласие на обработку персональных данных.



«Вначале будут действовать и электронные и бумажные больничные, которые могут выдаваться по желанию пациента. Новый вид листка нетрудоспособности будет действовать пока в шести медицинских учреждениях края», — отметила Юлия Курбацкая.



При этом для оформления электронного больничного необходимо сообщить данные СНИЛС и ОГРП предприятия — эти условия являются обязательными. Как пояснили специалисты, если человек, который обратился за медпомощью, не знает этих данных, то он может позвонить на работу. Если такой возможности нет (например, пациент в тяжелом состоянии, или ДТП и так далее), то будет оформлен больничный лист «старого образца» — на бумаге.

Так что лучше нужные данные выяснить заранее. Список медучреждений также озвучили на пресс-конференции.



«Были выбраны медицинские организации всех форм и условий оказания медпомощи как в стационаре, так и в поликлинике, — рассказала начальник отдела краевого департамента здравоохранения Ольга Механцева, — это и родильный дом, и наш Перинатальный центр, детская и взрослая городские больницы».



Успешность пилотного проекта обнадеживает. И он получает все большее распространение на территории Приморского края в том числе — уже через полгода электронные больничные листы смогут выдавать не только государственные, но и частные медицинские учреждения.



Инна Эстрина.