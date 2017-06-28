Табачный детектив. Как врачи боролись за признание связи курения и рака

В июне 1957 года вышло постановление Совета по медицинским исследованиям Великобритании, озаглавленное «Курение и рак легких». Это было первое официальное заявление такого типа, появившееся под эгидой правительственной организации.

Это запустило цепную реакцию, и с аналогичными заявлениями стали выступать другие влиятельные организации. За два года об этом заявили влиятельные правительственные организации, занимающиеся здравоохранением в Дании, Швеции, США. В 1960-м году к ним присоединилась Всемирная организация здравоохранения. И жирную точку в этом вопросе поставил в 1964 году Генеральный хирург США, опубликовав обстоятельный доклад по этой теме. Поскольку его влияние и авторитет были высоки, медицинское сообщество и общество вообще, согласились с тем, что табачный дым вызывает рак легких.

Бремя доказательств

Нам связь между раком и курением кажется незыблемой и вечной. Трудно представить, что когда-то об этом не догадывались. На самом деле не все так просто. До появления сигарет курили трубку, дымом которой не затягивались глубоко, и самым частым осложнением был рак полости рта и губы. С сигаретами все тоже было неочевидно, ведь до развития рака легких нужно курить годами. У медиков возникали подозрения о канцерогенном действии табачного дыма, но серьезных исследований, подтверждающих это, не было.

Так или иначе, первая серьезная работа, показывающая связь курения сигарет с раком легких появилась лишь в мае 1950-го года. Американские ученые Эрнст Виндер и Эвартс Грехем опубликовали исследование более 600 больных раком легкого. Из них 95,6% были заядлыми курильщиками, дымившими двадцать и более лет. В своей статье они делают следующее заключение: «Кажется, чем меньше человек курит, тем меньше у него вероятность развития рака легких, и чем больше курит человек, тем больше у него шансов заработать эту болезнь».

В сентябре того же года появляется второе более масштабное и самое известное исследование английских ученых Ричада Долла и Брэдфорда Хилла, в котором они прямо заявляют, что есть «реальная взаимосвязь между карциномой легких и курением». Они впервые оценивают и силу эффекта курения: у тех, кто выкуривает в день больше 25 сигарет, риск рака легких может быть в 50 раз выше, чем у тех, кто не курит вообще. Сэр Долл сыграл потом важнейшую роль в войне с табачными компаниями, и стал одним из самых известных людей в этой битве, продолжающейся и сегодня.

Ответные удары

После публикации таких исследований производители сигарет стали не на шутку волноваться, и попытались переломить ситуацию в свою пользу. В ноябре 1952 произошла знаменитая встреча представителей табачной компании Imperial Tobacco с доктором Грином из Совета по медицинским исследованиям Великобритании, а также с Доллом и Хиллом. По окончании встречи Грин написал, что ученые подробно ответили на все вопросы производителей сигарет, и ни оставили ни малейшей надежды на то, что курение не вызывает рак. Но при этом табачники делали хорошую мину при плохой игре, отказываясь поверить в это.

Последующие несколько лет появлялись все новые и новые исследования о том, что курение сигарет провоцирует развитие рака легких. Плюс, в эксперименте на животных (на человеке такие исследования были просто невозможны) в Дании, Франции, Японии и США был продемонстрирован канцерогенный эффект табачных смол при наносении на кожу. А в Великобритании и США это было доказано в экспериментах, моделирующих курение.

Продолжились и встречи между табачниками, чиновниками и учеными, больше всего в них были затронуты компании и люди из США и Великобритании. Это было объяснимо, ведь крупнейшие табачные компании происходили из этих стран. При этом производители произносили хорошие слова о том, что как только связь рака с курением будет однозначно доказана, они примут самые жесткие меры в отношении своего бизнеса.

Но де факто, они играли свою игру, отказывались признавать эту связь. Одновременно, табачные компании стали вырабатывать совместную тактику, организовывали пиар-компании, и потом решили даже «вложиться» в исследования. Сначала они предложили Совету по медицинским исследованиям тайное финансирование исследования влияния табака на здоровье. Но на таких условиях сотрудничество не получилось. Потом, согласились это сделать явно, создав фонд для финансирования исследований в 250 млн. фунтов стерлингов.

Кто же все-таки выиграл?

Де факто, таким образом табачники пролонгировали отказ от признания связи курения и рака легких, и затянули этот процесс на несколько десятилетий. Пока в 1990-е не был конкретно открыт и расшифрован механизм канцерогенного действия бензапирена. О наличии этого опасного вещества в табачном дыме было хорошо известно уже в 1950-е. Но показать, как все это работает на уровне молекул и генов, и как развивается рак легких, смогли много позже, когда появились тонкие методы молекулярной биологии.

А в 1950-е годы это было просто невозможно. И тогда, все доказательства базировались на двух группах статистических данных: на очень большом распространении рака среди курильщиков, и на очень большом числе курильщиков среди больных раком легких. Строго говоря, такие исследования не могут говорить о причинно-следственной связи, то есть, о том, что причиной рака является именно курение. Статистика говорит только о взаимосвязи двух факторов. Но применительно к курению и раку легких взаимосвязь была столь мощной, и главное, зависимой от дозы (чем больше человек курил, тем выше был риск рака), что трудно было представить, что курение не является причиной рака.