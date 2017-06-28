Полигон ТБО построят в Черемховском районе

Районная администрация объявила аукцион на строительство полигона на территории рабочего посёлка Михайловка. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Площадка для отходов появится на участке отработанного карьера Трошковского месторождения глин. Работы должны быть выполнены до 1 декабря текущего года.