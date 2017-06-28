«Морской дьявол» поселился в Приморском океанариуме
Дальневосточную зубатку подарил учреждению местный рыбак.
Дальневосточную зубатку подарил учреждению местный рыбак.
Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.
Зубатка, которую за устрашающий вид называют морским волком и морским дьяволом, теперь живет в Приморском океанариуме. Рыбу, которая в Приморье встречается исключительно редко, подарил учреждению местный рыбак. Заполучить зубатку специалисты океанариума считают большой удачей, сообщили ИА PrimaMedia в
Зубатку поместили в
«Зачастую пойманная зубатка ведет себя очень агрессивно, — говорит начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Сергей Павлов. — В этом убедился и наш сотрудник, она его укусила. Сейчас рыбу раскармливают, подбирая рацион. Как это происходит? Пойманную в природе рыбу переводят на искусственный корм, по характеристикам похожий на натуральный. Либо заменяют привычный корм другой пищей, опять же схожей по характеристикам. Например, часть тропических рыб у нас подкармливают зеленым салатом. Приучить рыб к новому корму нужно за время адаптации, до перевода в экспозиции. Сначала по возможности дают корм, который гидробионты потребляют в естественной среде, потом переводят на размороженную рыбу, моллюсков, ракообразных. Процесс приучения рыбы к альтернативной пище и называют раскармливанием. Это примерно как перевести на смешанный рацион грудничка».
В НАКе за состоянием рыбы следят ихтиопатологи, гидрохимики и другие специалисты.
С внешностью зубатке не повезло. Названием она обязана острым как ножи зубам. Второе имя — морской волк: как и у этого животного, на мощной челюсти рыбы есть выступающие и завернутые внутрь клыки и зубы.
Живут зубатки около 12 лет. На
Зубатка — не первая рыба, переданная океанариуму местными рыбаками. Так же в экспозиции попала, например,
«Если в прилове попадется, на ваш взгляд, необычная рыба, будем рады взять ее на попечение, — обращается к местным рыбакам Сергей Павлов. — Наш телефон 8 9247320095. До приезда специалистов рыбу нужно поддержать. Поместите ее в садок или в пакет, где, кроме воды, есть кислород».