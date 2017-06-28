Стало известно, на какие услуги больше всего тратятся приморцы
Состояние рынка региона на данный момент.
Состояние рынка региона на данный момент.
За минувший период 2017 года населению Приморского края было оказано платных услуг на 59.3 млрд. рублей, или на 3.8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. На их оплату приморцы тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 32% этих расходов уходит на оплату ЖКХ, 20% — транспортных, 12% — телекоммуникационных, 7% — медицинских.
Услуг бытового характера оказано на 11% больше, чем в 2016 году. В объеме платных услуг бытовые составили 9%.
Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (47%), парикмахерские, ремонт и строительство жилья и других построек (по 13%), ремонт, окраска и пошив обуви (4%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, фото- и кинолабораторий, услуги бань и душевых, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (по 3%).
На долю физических лиц приходилось более 50% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями.