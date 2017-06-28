В Приморский океанариум привезли краснокнижную рыбу

Зубатку поместили в научно-адаптационный корпус (НАК). Позже она переедет в экспозицию «Дальневосточные моря». Длина новосела — 80 сантиметров.

«Зачастую пойманная зубатка ведет себя очень агрессивно, — говорит начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Сергей Павлов. — В этом убедился и наш сотрудник, она его укусила. Сейчас рыбу раскармливают, подбирая рацион. Как это происходит? Пойманную в природе рыбу переводят на искусственный корм, по характеристикам похожий на натуральный. Либо заменяют привычный корм другой пищей, опять же схожей по характеристикам. Например, часть тропических рыб у нас подкармливают зеленым салатом. Приучить рыб к новому корму нужно за время адаптации, до перевода в экспозиции. Сначала по возможности дают корм, который гидробионты потребляют в естественной среде, потом переводят на размороженную рыбу, моллюсков, ракообразных. Процесс приучения рыбы к альтернативной пище и называют раскармливанием. Это примерно как перевести на смешанный рацион грудничка».

В НАКе за состоянием рыбы следят ихтиопатологи, гидрохимики и другие специалисты.

С внешностью зубатке не повезло. Названием она обязана острым как ножи зубам. Второе имя — морской волк: как и у этого животного, на мощной челюсти рыбы есть выступающие и завернутые внутрь клыки и зубы. Из-за челюстей зубатка воспринимается как опасная и прожорливая. Но это не так. Питается она крабами, моллюсками, морскими ежами и рыбой. А развитыми челюстями раскалывает скорлупу добычи. Несъедобные остатки зубатки выплевывают, и возле пещер, где они обитают, скапливается мусор.

Живут зубатки около 12 лет. На четвертый-пятый год оседают на дно и переходят к малоподвижному образу жизни. Взрослые зубатки в одиночестве живут в укрытиях в скалах, выставив наружу голову и поджидая добычу. Нерестятся на мелководье осенью. Это единственное время, когда зубаток можно встретить в стаях. Самка откладывает на дне икру и стережет ее, самец охраняет мальков.

Зубатка — не первая рыба, переданная океанариуму местными рыбаками. Так же в экспозиции попала, например, рыба-лягушка. Специалисты очень ценят эти подарки, ведь такой улов — дело случая.

«Если в прилове попадется, на ваш взгляд, необычная рыба, будем рады взять ее на попечение, — обращается к местным рыбакам Сергей Павлов. — Наш телефон 8 9247320095. До приезда специалистов рыбу нужно поддержать. Поместите ее в садок или в пакет, где, кроме воды, есть кислород».

Напомним, что дальневосточная зубатка занесена в Красную книгу Приморского края. Как пояснил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко, изъятие из дикой природы краснокнижного вида должно сопровождаться определенной процедурой, с оформлением соответствующих документов. Была ли соблюдена эта процедура в данном случае, непонятно.

Улугбек Тимуридов.