Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
В соцсетях нашли новую угрозу для детей и подростков
Путин назвал три напитка, которые предпочитает вину
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
Наталья Бондарчук заговорила о "подлости" Максаковой - СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
05:55 (мск), источник: Известия

Трамп сделал комплимент журналистке во время разговора с Варадкаром

Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром сделал комплимент журналистке Ирландского радио и телевидения (RTE).

Президент США поздравил нового главу ирландского правительства с победой. В какой-то момент он сообщил Варадкару, что в Овальном кабинете Белого дома много ирландской прессы.

«А вы откуда? Подойдите сюда», — обратился он к журналистке Катрине Пэрри.

«Катрина Пэрри, а у нее прекрасная улыбка, надеюсь вы ее там не обижаете!» — сказал Трамп своему собеседнику, вызвав смех присутствовавших.

Видеозапись этого момента разместила на своей странице в Twitter сама журналистка.

Трамп и Варадкар во время разговора обсудили, в частности, Brexit и вопросы миграции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Министр обороны Японии заявила, что не уйдет в отставку из-за скандала
Германия предупредила депутатов о возможной слежке со стороны Турции
Министр обороны Японии заявила, что не уйдет в отставку из-за скандала
ESET: заражение вирусом Petya началось с Украины
Макрон и Трамп готовы сообща ударить в случае химатаки в Сирии
Белый дом призвал американские СМИ уделять меньше внимания РФ
Мутко встретится с депутатом, обещавшим избить Жиркова
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 вузов из России
Эксперты выявили, что лишь треть россиян боится потерять работу
В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного Суда
Спорт
«Хотели бы покормить Роналду». Казань готовится к полуфиналу Прогулка по городу накануне полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь