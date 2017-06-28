Трамп сделал комплимент журналистке во время разговора с Варадкаром

Президент США поздравил нового главу ирландского правительства с победой. В какой-то момент он сообщил Варадкару, что в Овальном кабинете Белого дома много ирландской прессы.

«А вы откуда? Подойдите сюда», — обратился он к журналистке Катрине Пэрри.

«Катрина Пэрри, а у нее прекрасная улыбка, надеюсь вы ее там не обижаете!» — сказал Трамп своему собеседнику, вызвав смех присутствовавших.