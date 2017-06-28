Сразу 12 российских вузов вошли в Шанхайский рейтинг университетов ARWU

Источник: РИА Новости

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«Двадцать восьмого июня были опубликованы результаты одного из наиболее авторитетных мировых рейтингов — Шанхайского предметного рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). Впервые в этот рейтинг вошли 12 российских университетов, восемь являются участниками Проекта “5−100” (по повышению конкурентноспособности российских вузов)», — говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе проекта «5−100», последний предметный рейтинг ARWU был опубликован в 2015 году. Ранжирование осуществлялось по пяти предметным областям: математика, физика, химия, информатика и экономика/бизнес. В 2016 году был опубликован специализированный рейтинг по инженерным наукам. Университеты были ранжированы по семи предметным областям.

Основными изменениями методологии рейтинга 2017 года стали расширение спектра предметных рейтингов с 5 до 52, увеличение учета библиометрических показателей университетов с двух до пяти лет, а также ряд изменений в индикаторах рейтинга.

Всего при составлении нового рейтинга были оценены около 4 тысяч университетов. «Выход русскоязычной версии исследования, подготовленной “Социальным навигатором” МИА “Россия сегодня”, сегодня особенно актуален — в эти дни российские абитуриенты делают свой выбор как российских, так и зарубежных университетов», — сказала руководитель «Социального навигатора» Наталья Тюрина.

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Она отметила, что рейтинг показывает, какие из вузов мира реально имеют исследовательский потенциал и серьезную академическую репутацию, что важно для выпускников российских школ, которые планируют связать свою жизнь с наукой. «Социальный навигатор» — информационно-просветительский проект МИА «Россия сегодня», направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как «Навигатор абитуриента», «Профстандарт учителя: новые возможности роста», «Лучшие школы России», «Детский отдых», «Найди меня, мама» и «Помочь». «Социальный навигатор» в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards. Успехи российских вузов Всего в предметный рейтинг попали 12 российских вузов, среди которых Московский, Санкт-Петербургский, Томский, Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Санкт-Петребургский политехнический университет Петра Великого, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Согласно результатам рейтинга, Московский университет лидирует среди всех российских вузов по количеству предметов — 14, а также по местам — самым высоким результатом вуза стало 43-е место по физике.

Вузы-участники проекта «5−100» вошли в рейтинг по девяти предметным категориям, при этом некоторым удалось войти в ARWU Academic Subjects сразу по нескольким предметам, так что в общей сложности вузы проекта вошли в рейтинг 16 раз. Лидерами по этому показателю стали Высшая школа экономики (вошла в четыре предметных рейтинга), МФТИ и Новосибирский госуниверситет (смогли занять позиции сразу в трех предметных рейтингах).

По результатам рейтинга, наибольшее число российских университетов вошло в предметную категорию «Физика» — семи вузов, из которых пять — участники проекта"5−100. Среди вузов «5−100» лучшие результаты показали ВШЭ и МИСиС, сумевшие попасть в сотню лидеров: Высшая школа экономики вошла в топ-100 предметного рейтинга «Социология», расположившись в группе 51−75, а МИСиС стал одним из лучших российских вузов по металлургии, заняв место в группе 76−100. «Рейтинг в очередной раз показывает, что МГУ составляет серьезную конкуренцию ведущим вузам мира. Попадание Московского университета в число лучших вузов мира по 14 предметам демонстрирует правильность нашей стратегии в реализации программы развития МГУ. Особо хочу отметить рост показателей в предметной области “физика”. Несомненно, это влияние наших успехов в космической программе, фотонике, участие в проекте LIGO и других областях физики», — сказал РИА Новости ректор Московского университета Виктор Садовничий.

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