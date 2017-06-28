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03:40 (мск), источник: VLADNEWS

Фестиваль водных фонариков пройдет во Владивостоке

Красочное шоу ждет жителей и гостей города.

Источник: VLADNEWS

30 июня и 1 июля в 21:00 у фонтана на Спортивной набережной пройдет Фестиваль водных фонариков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

По словам организаторов, данный фестиваль — самое романтического событие этого лета, в ходе которого каждый участник имеет возможность самостоятельно проложить путь к своим мечтам.

Как гласит древневосточная легенда, спуск фонариков на воду — настоящий ритуал, соблюдение которого поможет воплотить в жизнь все заветные желания. Нужно всего лишь расправить нежные лепестки фонарика и, нашептывая сокровенные мечты, зажечь внутри него огонек.

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага — айфон, мазду или пятикомнатную квартиру: для этого на каждой из четырех сторон такого фонарика он должен письменно зафиксировать свои осязаемые стремления.

Завораживающее зрелище будет сопровождать живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо Владивостока. Специальным сюрпризом для гостей станет горячая линия смс-сообщений, которые ведущий будет озвучивать в течение всего вечера.

Вход на фестиваль свободный.

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