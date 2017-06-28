Фестиваль водных фонариков пройдет во Владивостоке
Красочное шоу ждет жителей и гостей города.
Красочное шоу ждет жителей и гостей города.
30 июня и 1 июля в 21:00 у фонтана на Спортивной набережной пройдет Фестиваль водных фонариков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.
По словам организаторов, данный фестиваль — самое романтического событие этого лета, в ходе которого каждый участник имеет возможность самостоятельно проложить путь к своим мечтам.
Как гласит древневосточная легенда, спуск фонариков на воду — настоящий ритуал, соблюдение которого поможет воплотить в жизнь все заветные желания. Нужно всего лишь расправить нежные лепестки фонарика и, нашептывая сокровенные мечты, зажечь внутри него огонек.
Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и
Завораживающее зрелище будет сопровождать живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо Владивостока. Специальным сюрпризом для гостей станет горячая линия
Вход на фестиваль свободный.