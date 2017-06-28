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04:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Скончался звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона»

Умер шведский актер Микаэль Нюквист, сыгравший главную роль в фильме «Девушка с татуировкой дракона» по роману Стига Ларссона. Ему было 56 лет.

Источник: AP 2017

О смерти актера, который долго боролся с тяжелой болезнью, «с глубокой печалью» объявила его семья. Нюквист страдал от рака легких. У него остались жена и двое детей.

Фильм
7.7
Девушка с татуировкой дракона
2009 / Германия, Дания, Норвегия, Швеция / 2 ч. 32 мин.
Män som hatar kvinnor
драматриллер...

Любовь актера к искусству чувствовали все, кому довелось с ним работать, говорится в заявлении семьи актера.

«Микаэль распространял свое веселье и увлеченность делом на всех, кто знал и любил его, — отметила семья Нюквиста. — Его обаяние и харизму невозможно поставить под сомнение».

Представитель семьи Нюквиста отметил, что из жизни ушел «один из самых уважаемых и успешных актеров Швеции». По его словам, Микаэль Нюквист «умер в окружении семьи».

Смерть Нюквиста оставила «огромную пустоту», пишет крупнейшая шведская ежедневная газета Aftonbladet.

Микаэль Нюквист родился в Стокгольме 8 ноября 1960 года. В 19 лет он поступил в театральную академию в Мальмё. Окончив ее, Нюквист долго работал в театре.

В кино он дебютировал в 1982 году, сыграв небольшую роль в телевизионном фильме «Kamraterna». В 2000 году он снялся в картине «Вместе» режиссёра Лукаса Мудиссона, фильм получил международное признание, а Нюквист — первую номинацию на премию «Золотой жук». Это национальная кинонаграда Швеции, которая вручается Шведским институтом кинематографии. Фильм стал первой большой работой Нюквиста в кино.

Популярность Нюквисту принесла роль журналиста Михаэля Блумквиста в фильме 2009 года «Девушка с татуировкой дракона».

Кино снималось по первому роману из трилогии «Миллениум» шведского журналиста и писателя Стига Ларссона. Нюквист сыграл главную роль и в сиквелах «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнём» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки», также снятым по книгам Ларссона.

Персона
Стиг Ларссон

Сам автор трилогии «Миллениум» Стиг Ларссон скончался в 2004 году, не дожив даже до публикации книг. 50-летний Ларссон умер от обширного инфаркта, поднявшись на седьмой этаж в офис пешком из-за неработающего лифта. Друзья писателя говорили, что он много курил и был трудоголиком.

Романы Ларссона переведены на десятки языков и изданы общим тиражом в 80 млн экземпляров. В американской экранизации «Девушки с татуировкой дракона» роль журналиста Блумквиста сыграл Дэниэл Крейг, известный по фильмам о Джеймсе Бонде.

В 2011 году Нюквист снялся в фильмах «Погоня» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Он также сыграл Вигго Тарасова в фильме «Джон Уик» с Киану Ривзом, а в 2015 году снялся в фильме «Колония Дигнидад».

Всего Нюквист сыграл более чем в 30 картинах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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