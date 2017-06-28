Скончался звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона»

О смерти актера, который долго боролся с тяжелой болезнью, «с глубокой печалью» объявила его семья. Нюквист страдал от рака легких. У него остались жена и двое детей.

Любовь актера к искусству чувствовали все, кому довелось с ним работать, говорится в заявлении семьи актера.

«Микаэль распространял свое веселье и увлеченность делом на всех, кто знал и любил его, — отметила семья Нюквиста. — Его обаяние и харизму невозможно поставить под сомнение».

Представитель семьи Нюквиста отметил, что из жизни ушел «один из самых уважаемых и успешных актеров Швеции». По его словам, Микаэль Нюквист «умер в окружении семьи».

Смерть Нюквиста оставила «огромную пустоту», пишет крупнейшая шведская ежедневная газета Aftonbladet.

Микаэль Нюквист родился в Стокгольме 8 ноября 1960 года. В 19 лет он поступил в театральную академию в Мальмё. Окончив ее, Нюквист долго работал в театре.

В кино он дебютировал в 1982 году, сыграв небольшую роль в телевизионном фильме «Kamraterna». В 2000 году он снялся в картине «Вместе» режиссёра Лукаса Мудиссона, фильм получил международное признание, а Нюквист — первую номинацию на премию «Золотой жук». Это национальная кинонаграда Швеции, которая вручается Шведским институтом кинематографии. Фильм стал первой большой работой Нюквиста в кино.