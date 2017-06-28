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03:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дело бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова направлено в суд

Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на генпрокуратуру, дело передано во Фрунзенский районный суд.

По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморского края с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района края стоимостью свыше 100 млн рублей со сроком его окончания в октябре этого же года.

«В декабре 2013 года мужчина, будучи директором указанного департамента, заведомо зная о незавершенном строительстве, неправомерно подписал документы о приемке фактически невыполненных работ, что послужило основанием для их оплаты в полном размере. В результате действий чиновника не выполнены мероприятия региональной программы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а бюджету Приморского края причинен крупный материальный ущерб в размере более 26 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Юрий Гулягин предъявил исковое заявление о возмещении имущественного вреда. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Отмечается, что преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.

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