Дело бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова направлено в суд
Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин.
Обвинительное заключение утвердил заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин.
Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего
По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморского края с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района края стоимостью свыше 100 млн рублей со сроком его окончания в октябре этого же года.
«В декабре 2013 года мужчина, будучи директором указанного департамента, заведомо зная о незавершенном строительстве, неправомерно подписал документы о приемке фактически невыполненных работ, что послужило основанием для их оплаты в полном размере. В результате действий чиновника не выполнены мероприятия региональной программы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а бюджету Приморского края причинен крупный материальный ущерб в размере более 26 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Юрий Гулягин предъявил исковое заявление о возмещении имущественного вреда. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Отмечается, что преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.