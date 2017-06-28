День открытых дверей проведут в духовной семинарии Хабаровска
День открытых дверей пройдет в Хабаровской духовной семинарии 4 июля. Для пришедших организуют ряд мероприятий.
День открытых дверей пройдет в Хабаровской духовной семинарии 4 июля. Для пришедших организуют ряд мероприятий.
Так, в 10:00 пройдет молебен святителю Иннокентию Московскому. Позже горожане встретятся с первым проректором семинарии священником Дионисием Проскуриным и деканом богословского факультета Михаилом Квашниным. Они расскажут собравшимся о требованиях к поступающим, необходимых документах и внутреннем распорядке учреждения.
В 11:00 начнется экскурсия по семинарии. Далее будут проведены