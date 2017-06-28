Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку
Опрос показал число украинцев, считающих Крым российским
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Растительный белок защищает от ранней менопаузы
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
04:08 (мск), источник: Губерния онлайн

День открытых дверей проведут в духовной семинарии Хабаровска

День открытых дверей пройдет в Хабаровской духовной семинарии 4 июля. Для пришедших организуют ряд мероприятий.

Так, в 10:00 пройдет молебен святителю Иннокентию Московскому. Позже горожане встретятся с первым проректором семинарии священником Дионисием Проскуриным и деканом богословского факультета Михаилом Квашниным. Они расскажут собравшимся о требованиях к поступающим, необходимых документах и внутреннем распорядке учреждения.

В 11:00 начнется экскурсия по семинарии. Далее будут проведены мастер-классы и чаепитие. Справки по телефону: 8 (4212) 22−02−83, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Комсомольчанин получил условный срок за кражу топлива
ESET: заражение вирусом Petya началось с Украины
Макрон и Трамп готовы сообща ударить в случае химатаки в Сирии
Белый дом призвал американские СМИ уделять меньше внимания РФ
Мутко встретится с депутатом, обещавшим избить Жиркова
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 вузов из России
Эксперты выявили, что лишь треть россиян боится потерять работу
В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного Суда
Спорт
«Хотели бы покормить Роналду». Казань готовится к полуфиналу Прогулка по городу накануне полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь