День открытых дверей проведут в духовной семинарии Хабаровска

Так, в 10:00 пройдет молебен святителю Иннокентию Московскому. Позже горожане встретятся с первым проректором семинарии священником Дионисием Проскуриным и деканом богословского факультета Михаилом Квашниным. Они расскажут собравшимся о требованиях к поступающим, необходимых документах и внутреннем распорядке учреждения.

В 11:00 начнется экскурсия по семинарии. Далее будут проведены мастер-классы и чаепитие. Справки по телефону: 8 (4212) 22−02−83 , сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.