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04:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Современный технопарк могут создать на острове Русский

С такой инициативой выступил проректор ДВФУ Дмитрий Земцов в Хабаровске.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.

Создать на острове Русский на базе ДВФУ современный технопарк — «легендарный и с мировым именем». С такой инициативой выступил проректор вуза Дмитрий Земцов в Хабаровске, 27 июня, на расширенном заседании Общественного совета при Минвостокразвития России, участие в котором принял министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

По итогам заседания глава ведомства назвал данное предложение «органично укладывающимся в концепцию развития острова Русский».

«Правительство России утвердило концепцию развития острова Русский. Это одно из особых мест на Дальнем Востоке, где сформирован современный Дальневосточный федеральный университет. Это точка роста, точка развития, которая поднимает весь Дальний Восток», — заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Министр также предложил сделать на базе ДВФУ конвейер «стартапов». В дальнейшем эти проекты могли бы быть реализованы на Дальнем Востоке, где действует целый ряд новых механизмов развития.

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