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07:05 (мск), источник: Kazinform

26 безработных стали спасателями на жамбылских водоемах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В Жамбылской области проводят рейды по местам купания и привлекают безработных к водно-спасательным работам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Тараза.

Источник: Kazinform

«С начала года в пригороде Тараза утонул шестилетний ребенок, буквально недалеко от своего дома. Трагично, когда гибнут дети. Но трагичнее, что, как правило, родители знают, где находится их ребенок и не запрещают детям подвергать себя опасности. Поэтому спасатели всеми способами пытаются достучаться до родителей, чтобы они не оставляли детей без присмотра», — сказал на брифинге заместитель акима города Тараза Максат Ахаев.

По его словам, на страницах местных газет постоянно публикуются статьи на темы безопасности и правил поведения на воде. На улицах города установлены билборды на эту же тему.

«Определены опасные участки для купания на водоемах. Установлены запрещающие знаки на берегах реки Талас — возле моста в районе комплекса “Тектурмас”, рядом с реабилитационным центром “Бобек”, близ гидротехнического сооружения, левообводного канала, возле моста близ Казпоселка и в жилом массиве Шолдала. Кроме этого, на опасных участках созданы спасательные посты. В спасательную службу принято 26 человек из числа зарегистрированных безработных, прошедших специальную подготовку в водно-спасательных службах», — рассказал Максат Ахаев.

На территории областного центра есть искусственный водоем «Зербулак», где созданы условия для безопасного купания, имеется детский пляж, регулярно проводятся рейды по обеспечению общественного порядка, отметил спикер. По данным областной прокуратуры Жамбылской области, с начала купального сезона на водоемах региона утонули 18 человек, из них 12 детей.

Основными причинами трагедий в надзорном органе называют несоблюдение правил безопасности на воде при купании и ловле рыбы, купание в неустановленных местах и в нетрезвом состоянии, оставление несовершеннолетних без присмотра взрослых.

Прокуратурой области в адрес акима региона, руководителей МПС и ДЧС направлены письма о необходимости принятия комплекса мер по исправлению ситуации, в том числе о проведении действенных профилактических мероприятий, а также усилению контроля за водоемами.

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