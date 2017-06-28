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04:39 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Владивостока рекомендует записывать все разговоры с сотрудниками

Приморская ГИБДД напоминает: видео, аудио, фотосъемки, как со стороны водителей, пассажиров, так и со стороны полицейских — разрешена, сообщает ИА «Дейта.ру».

Источник: ДЕЙТА

«При возникновении спорных ситуаций запись общения инспектора ДПС и водителя поможет дать объективную оценку, обеспечит противодействие фактам коррупции», — сообщает ГИБДД Владивостока.

Этот нюанс предупреждает противоправные действия. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена соответствующая работа и приняты меры.

Михаил Грач.

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ГИБДД Владивостока рекомендует записывать все разговоры с сотрудниками
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