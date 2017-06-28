ГИБДД Владивостока рекомендует записывать все разговоры с сотрудниками
Приморская ГИБДД напоминает: видео, аудио, фотосъемки, как со стороны водителей, пассажиров, так и со стороны полицейских — разрешена, сообщает ИА «Дейта.ру».
Приморская ГИБДД напоминает: видео, аудио, фотосъемки, как со стороны водителей, пассажиров, так и со стороны полицейских — разрешена, сообщает ИА «Дейта.ру».
«При возникновении спорных ситуаций запись общения инспектора ДПС и водителя поможет дать объективную оценку, обеспечит противодействие фактам коррупции», — сообщает ГИБДД Владивостока.
Этот нюанс предупреждает противоправные действия. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников ГИБДД будет проведена соответствующая работа и приняты меры.
Михаил Грач.