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09:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Колывани вновь пожаловались на качество воды

Дело о качестве воды в Колывани взяла на контроль прокуратура. «Вести» следят за ситуацией с весны.

Источник: Вести - Новосибирск

Такая вода сегодня в сотнях Колыванских квартир. Даже фильтры не помогают.

Причины всех бед жителям известна. Вода — с высоким содержанием железа и марганца и проржавевший водовод.

Игорь Капориков, Корреспондент: «Вот отличный пример того как в Колывани делают водоснабжение. Яму на улице Соловьева выкопали еще в феврале месяце. Выкопали и так и оставили. Вместо того что бы закопать накрыли ее вот такими деревянными щитами».

В администрации Колывани появление такого бассейна и коричневой жижи объяснили нехваткой денег.

Алексей Дорофеев, Глава рабочего поселка Колывань: «У нас было финансирование только 2012 году было последнее финансирование целевое. По программе чистая вода. в 14 мы начали строительство станции химводоподготовки также по программе “чистая вода”. А на замену водопроводных сетей у нас не было выделено целено направленных средств».

Прокуратуру такие объяснения не устроили. Начали проверку. Воду взяли на экспертизу.

Антон Агафонов, Заместитель прокурора Колыванского района: «Мы ожидаем результатов исследований. По результатам проверки которая в данный момент еще не закончена. будет рассмотрен вопрос о возможности, необходимости принятия мер прокурорского реагирования».

Станцию химочистки в Колывани должны запустить в конце сентября, тогда вода вновь станет прозрачной. Меньше, рассказали в администрации, должно стать и аварий. Впервые за последние пять лет райцентру выделили деньги на ремонт 12-ти километров водопроводных сетей. Первыми в списке улицы Соловьева, Сергиенко и Суворова.

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