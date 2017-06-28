Звуки сирен накроют Владивосток

С 11 до 12 часов в различных районах города будут включаться сирены и речевые оповещения. Тревожный сигнал дадут и «Россия-1», «Общественное телевидение Приморья», каналы кабельного телевидения провайдера «Подряд», а также «Радио России».

Стоит заметить, что сирена — это сигнал для всех обратить внимание. Включается она в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы хим- или радиозаражения, а также других явлений, несущих угрозу населению. Услышав сирену, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, а также общеобразовательных учреждений стоит в указанный период организовать просмотр указанных информационных теле- и радиоканалов и проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.

Администрация напоминает, что в данный период звуковые сигналы являются временной технической необходимостью, а также просит отнестись к ним спокойно.

Альберт Тихомиров.