У реки Мана фирма установила КПП и пропускает отдыхающих за 350 рублей

В Красноярском крае отдыхающих не пускают на «Манский плес». Частная организация взимает деньги за въезд, что может противоречить федеральному закону.

Как рассказывает «7 канал», на этот пункт пропуска регулярно жалуются отдыхающие. Чтобы проехать к воде, необходимо заплатить 350 рублей. На КПП есть дежурный, установлены железные ворота..

«Они говорят: нет, вы можете отдыхать без проблем, но тогда, получается, машину оставляйте и идите ради бога. Мы понимаем, что они не имеют права брать с нас деньги, но мы же отдыхать хотим… но тем не менее, если ты хочешь отдыхать, ты заплатишь», — рассказывают отдыхающие.

Такой бизнес здесь ведет ООО «Мана+». Директор компании отмечает, что за проезд здесь никто денег не берет. 350 рублей взимается за дополнительные услуги.

«Мы берем за услуги плату — за предоставление пакетов, уборку на дороге. Мы ему их предлагаем, если человек отказывается от этих услуг, то он беcпрепятственно проезжает туда», — рассказывает директор ООО «Мана+» Михаил Гейлаш.

Известно, что данная территория находится в аренде — арендатор разрешает здесь работать другим юрлицам. «Мана+» за плату может предоставить пакеты для мусора, обработку репеллентами против клещей. Ворота нужны, как поясняют сотрудники компании, только на случай ремонтных работ.

В министерстве лесного хозяйства рассказывают, что в июне на этот КПП неоднократно жаловались — людей просто не пускают.

«Ограничение доступа граждан в леса может вводиться только в условиях особого противопожарного режима, в условиях чрезвычайной ситуации. В этой связи выставляются аншлаги, шлагбаумы, но это имеют права только органы госвласти, либо учреждения, наделенные данными полномочиями. Если какое-либо другое лицо ограничивает доступ граждан в леса — это является нарушением лесного законодательства», — говорит заместитель министра лесного хозяйства края Алексей Большаков.