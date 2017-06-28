Красноярка отсудила 3 миллиона за некачественный бензин

Но деньги пострадавшая получила только весной прошлого года, и стоимость ремонта за это время выросла на 134 тысячи рублей. Ответчик не желал возмещать этот ущерб. На данный момент известно, что суд снова встал на сторону потерпевшей и взыскал с КНП ещё 163 тысячи.





