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05:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярка отсудила 3 миллиона за некачественный бензин

Красноярская автоледи отсудила у КНП почти три миллиона рублей. Эта история началась в 2015 году. Тогда экспертиза показала, что Lexus LX570 сломался из-за топлива с АЗС «Красноярскнефтепродукт». Женщина обратилась в суд.

Но деньги пострадавшая получила только весной прошлого года, и стоимость ремонта за это время выросла на 134 тысячи рублей. Ответчик не желал возмещать этот ущерб. На данный момент известно, что суд снова встал на сторону потерпевшей и взыскал с КНП ещё 163 тысячи.


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