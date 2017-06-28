Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
После трагедии с сыном мама борется за вакцинацию
Порошенко: вскоре наши флаги будут развеваться в украинском Крыму
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
10Волшебники, ведьмы и квиддич
06:12 (мск), источник: Вести Приморье

На Народном проспекте во Владивостоке демонтировали 500 метров трамвайных путей

Ремонт дороги на Народном проспекте во Владивостоке ведётся в круглосуточном режиме. За несколько дней дорожным рабочим удалось демонтировать 500 метров трамвайных путей и 2900 дорожных бортовых камней. Ремонт ведётся по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1500 метров. Сейчас основные работы ведутся на участке от ул. Некрасовской, 122 до перекрёстка Народного проспекта с Военным шоссе. Здесь демонтированы трамвайные пути, и рабочие вывозят их на площадку временного складирования. На следующем участке ведётся подготовка к демонтажу рельсов — работает фрезеровочная техника, снимают старое асфальтобетонное покрытие. К настоящему моменту асфальт демонтирован на участке площадью более 3 750 квадратных метров.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон во Владивостоке будет выполнен на семи улицах. Отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 по ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 по ул. Фадеева).

На пяти объектах работы уже ведутся. Отдел технического надзора администрации Владивостока осуществляет ежедневный контроль качества выполнения работ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В ЮАР овца родила "получеловека". ФОТО
Знаменитую фитнес-модель убили сливки
ESET: заражение вирусом Petya началось с Украины
Макрон и Трамп готовы сообща ударить в случае химатаки в Сирии
Белый дом призвал американские СМИ уделять меньше внимания РФ
Мутко встретится с депутатом, обещавшим избить Жиркова
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 вузов из России
Эксперты выявили, что лишь треть россиян боится потерять работу
В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного Суда
Спорт
«Хотели бы покормить Роналду». Казань готовится к полуфиналу Прогулка по городу накануне полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь