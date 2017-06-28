Как живется йети в жару?

Как в такую жару себя чувствует кузбасский йети? Как спасается и чем он питается в такую духоту? Давно его никто не встречал. Не вымер ли снежный человек?

Николай Скалон

На вопрос отвечает заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов КемГУ Николай Скалон:

— Учитывая то, что йети покрыт густой шерстью и потому приспособлен к холодным условиям, в сильную жару ему очень тяжело. Поэтому можно предположить, что когда на улице особенно жарко и душно, снежный человек находит самое глубокое место в пещере и днём впадает в спячку. Выходит из пещеры ночью, чтобы найти себе еду и компанию. Туристов, которые пакостят в тайге, йети наказывает. Поэтому, возможно, именно нерадивые люди составляют его меню в любое время года независимо от погоды.