Управление опеки: За маленькими сиротами в Хабаровском крае выстроилась очередь

За пять лет число детей-сирот в Хабаровском крае сократилось почти на 2,5 тысячи человек. Согласно официальной статистике, матери стали в два раза реже отказываться от младенцев, а количество родителей, лишенных прав на воспитание детей, снизилось почти на 20%.

Сирот до трех лет приемные родители забирают из детдомов практически сразу: в регионе образовалась очередь из желающих усыновить дошкольника. Самая сложная задача для органов опеки — пристроить подростков. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник отдела по семейному устройству детей управления опеки и попечительства Минобрнауки Хабаровского края Ольга Мильчакова.

— Ольга Николаевна, расскажите, насколько успешно сейчас удается пристраивать детей в приемные семьи?

— В региональном банке данных находится 1200 детей, которые остались без попечения родителей и нуждаются в устройстве в новые семьи. Это подростки, дети, которые имеют братьев и сестер, и дети-инвалиды. Детей до трех лет граждане разбирают практически сразу. Сейчас в очереди стоят более ста кандидатов — замещающих родителей, которые хотят принять в семью ребенка от нуля до трех лет.

— Число потенциальных родителей, готовых принять ребенка в семью, растет?

— Число стабильное на протяжении трех последних лет — в год в Хабаровском крае 600 желающих принять ребенка в свою семью. Благодаря СМИ и политике государства, в обществе это уже не считается чем-то из ряда вон выходящим: люди, у которых нет своих детей, или те, у кого дети уже выросли, берут приемных.

— Каким образом вы добиваетесь увеличения числа детей, которые попадают в приемные семьи?

— Проблем с устройством детей младшего возраста нет: у нас на каждого такого ребенка очередь из 10−15 кандидатов, готовых взять его в семью. А вот детей старшего школьного возраста, конечно, люди не очень активно принимают в свои семьи. Сейчас в Хабаровском крае развивается такая технология, как наставничество над детьми, оставшимися без попечения родителей. Люди приходят в детский дом, проходят курс подготовки и становятся старшим другом для подростка. У них завязывается дружба, которая, как правило, переходит в этап гостевой семьи, а далее уже может быть приемная семья.

— Бывают ли случаи, когда родители, которые в свое время отказались от детей или которых лишили родительских прав, хотят вернуть себе ребенка?

— Ежегодно в Хабаровском крае от 100 до 150 родителей восстанавливаются в родительских правах. Хочу рассказать замечательную историю, которая произошла в этом году: у нас был проект «Я маму жду», когда волонтеры снимали видеосюжеты о детях, оставшихся без попечения родителей, и телекомпания «Губерния» эти сюжеты показывала. Наша цель была — пристроить детей в замещающие семьи, но мама увидела собственного сына по телевизору и через три недели забрала его в свою семью, потому что не была лишена родительских прав. Для нас это был замечательный результат.

— Как родители могут вернуть ребенка в семью?

— Если гражданин лишен родительских прав, значит, ему нужно по суду восстановиться в правах. Он должен изменить образ жизни, у него должна быть работа, жилье, он должен хотеть заниматься воспитанием ребенка.

— Есть семьи, которые находятся в особо опасном положении. Что это за семьи? За что их могут лишить детей?

— Семья, находящаяся в социально опасном положении — это семья в кризисной ситуации. Это люди, которые злоупотребляют алкоголем, перестают заниматься воспитанием детей, дети не ходят в школу и предоставлены сами себе. По 210-му федеральному закону с семьями, которые находятся в социально опасном положении, должна идти индивидуальная работа, чтобы попытаться вывести семью из кризиса.

— Предположим, мама хочет вернуть ребенка, которого у нее забрали. Что она может сделать?

— Она может обратиться в учреждение соцзащиты, где ей окажут помощь. Если она злоупотребляет алкоголем, она должна закодироваться; если у нее нет работы, то, возможно, ей помогут устроиться. Но мы понимаем, что если речь об отдаленных районах Хабаровского края — какая там возможность найти работу? Поэтому прежде всего женщина должна сама хотеть растить своего ребенка. Для этого должны быть доход, чистое жилье и желание заниматься воспитанием.