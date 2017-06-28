Жильцы разваливающегося дома в Хабаровске требуют расселения, а не капремонта в 2025 году

Хабаровск, 28 июня, AmurMedia.

Внимание на проблемы жильцов дома № 13 по улице Нагорной обратили активисты Хабаровского отделения Народного Фронта. Горожане пожаловались на то, что чиновники отказываются расселять дом, уже несколько лет находящийся в аварийном состоянии. Согласно данным проведенных экспертиз изношенность строения составляет порядка 80%, однако городские власти отказываются решать проблемы жителей, в результате чего обладателям квартир приходится буквально выживать, латая трещины в стенах с помощью монтажной пены, а каждый раз входя или выходя из подъезда, мысленно прощаться с родными и близкими, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

«Мы встретились с жителями, посмотрели документы, конечно, то, что происходит, это форменный произвол. Как уверяют собственники, чиновники не только отказываются помочь, выполнить свои прямые обязанности, но и угрожают жильцам, запугивают их. С таким поведением, отношением к людям, мы мириться не намерены!», — прокомментировал ситуацию руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Андрей Михеев.

Для того чтобы разобраться, почему в Хабаровске могла сложиться подобная ситуация, в краевой центр с визитом приехал Федеральный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов.