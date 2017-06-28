Максат Усенов не явился в суд

28 июня должно было состояться заседание, на котором Максату Усенову планировалось объявить приговор по статье 564, части 5 Административного кодекса РК, за нарушение безопасности в полете. Однако он не явился в зал суда.

Когда судебные приставы явились по адресу нахождения Усенова, в доме никого не было. В связи с его отсутствием судебное заседание откладывается. Было отправлено заявление о принудительной доставке Усенова.

Напомним, Максат Усенов был освобожден после ареста на 10 суток, к которому он был подвергнут 16 июня текущего года за вызывающее поведение и грубость в адрес бортпроводников. Штраф в виде ареста был озвучен в административном суде Алматы за грубость в адрес бортпроводников «Эйр Астаны». Его освобождение из спецприемника совпало с днем рождения «мистера Х6».

Как сообщалось ранее, 5 июня Максата Усенова задержали в Бангкоке за вызывающее поведение в самолете. 1 декабря 2013 года Максат Усенов, управлявший BMW X6, на тротуаре сбил шестерых человек. Один из них — 23-летний Мурат Карабалин — скончался на месте, остальные пешеходы получили различные травмы. После задержания водитель был водворен в изолятор временного содержания.

Между тем, отец погибшего подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. На основании этого заявления и учитывая, что Максат Усенов полностью признал вину, Алмалинский районный суд освободил водителя из-под стражи.