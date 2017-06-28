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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

С начала сезона кемеровские спасатели спасли четверых человек

Трое из них — дети 2000−2003 годов рождения, которые купались возле Кузнецкого моста.

Специалисты Кемеровской службы спасения с начала патрулирования водных объектов спасли четверых местных жителей.

По информации пресс-службы ведомства, спасатели приступили к дежурству на Красном озере с 16 июня, на Томи — с 20 июня. Они ежедневно патрулируют озеро и акваторию Томи, маршрут начинается возле речки Люскус и заканчивается на пляже в Кировском районе города. Возле мест купания лодка замедляет ход, и спасатели оценивают ситуацию: все ли отдыхающие в безопасности или кто-то заплыл слишком далеко и нуждается в помощи.

Благодаря спасателям с начала сезона удалось спасти одного мужчину на Красном озере, который купался в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, спасатели помогли троим детям 2000−2003 годов рождения, которые купались в районе Кузнецкого моста в Томи.

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