С начала сезона кемеровские спасатели спасли четверых человек
Трое из них — дети 2000−2003 годов рождения, которые купались возле Кузнецкого моста.
Трое из них — дети 2000−2003 годов рождения, которые купались возле Кузнецкого моста.
Специалисты Кемеровской службы спасения с начала патрулирования водных объектов спасли четверых местных жителей.
По информации
Благодаря спасателям с начала сезона удалось спасти одного мужчину на Красном озере, который купался в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, спасатели помогли троим детям 2000−2003 годов рождения, которые купались в районе Кузнецкого моста в Томи.