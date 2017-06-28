В Кировском районе Новосибирска сегодня утром случился транспортный коллапс

В Кировском районе мегаполиса сегодня утром, примерно с 8:00 и до 10:00 было парализовано транспортное движение в районе площади Кирова. Жуткая пробка сковала сразу несколько улиц вокруг площади — Петухова, Зорге, Громова, Сибиряков Гвардейцев.

«На работу мне к 9, — сетует Оксана МАЛОВА, жительница Затулинского жилого массива. — Обычно я выхожу на остановку в 8:30, и благополучно доезжаю вовремя до места работы, ехать шесть остановок. Сегодня расстояние от остановки “Громова” до остановки “Училище” на троллейбусе под номером 4 мы преодолели за полтора часа. Стоял весь транспорт. А потом еще около сорока минут плелись до площади Кирова».

Другая женщина жаловалась, что опоздала на прием к врачу. Теперь ей придется заново записываться на очередь.

«В автобусе, в котором я ехала, все нервничали. У людей то и дело звонили мобильные телефоны, все пассажиры без конца сообщали своим собеседникам по телефону, что опаздывают и не могут в указанный срок быть на месте. А молодые ребята просто просили остановить автобус, выходили и шли пешком до остановки “Элсиб”, которая находится за площадью Кирова в сторону площади Маркса. А когда проезжали площадь Кирова, видели, как люди выходили из транспорта и шли пешком в обратном направлении. Когда уже прекратиться этот кошмар?».

Еще одна очевидица происходящего предполагает, что пробка образовалась из-за того, что на площади Кирова, на пересечении улиц Петухова и Сибиряков Гвардейцев ремонтировали колодцы.

«Они колодцы разрыли, рядом оставили кучи асфальта и перегородили место работы заборчиками, — рассказала Светлана Валова. — Таким образом, они перегородили две полосы движение из возможных трех. Многие водители пытались объезжать затор по дворам — отсюда и многочисленные заторы на четырех дорогах, две из которых очень узкие».