Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
Названа страна, поток туристов из РФ в которую вырос на 225%
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Аресты, увольнения: к чему привели жалобы Путину в «Прямой линии»
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины — СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Аресты, увольнения: к чему привели жалобы Путину в «Прямой линии»
«Это край»: адвокат Резник о своем увольнении
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
9В Китае сошли два оползня
09:13 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Кировском районе Новосибирска сегодня утром случился транспортный коллапс

Жители Затулинского жилмассива не могли вовремя добраться до своих работ.

Источник: Аргументы и факты

В Кировском районе мегаполиса сегодня утром, примерно с 8:00 и до 10:00 было парализовано транспортное движение в районе площади Кирова. Жуткая пробка сковала сразу несколько улиц вокруг площади — Петухова, Зорге, Громова, Сибиряков Гвардейцев.

«На работу мне к 9, — сетует Оксана МАЛОВА, жительница Затулинского жилого массива. — Обычно я выхожу на остановку в 8:30, и благополучно доезжаю вовремя до места работы, ехать шесть остановок. Сегодня расстояние от остановки “Громова” до остановки “Училище” на троллейбусе под номером 4 мы преодолели за полтора часа. Стоял весь транспорт. А потом еще около сорока минут плелись до площади Кирова».

Другая женщина жаловалась, что опоздала на прием к врачу. Теперь ей придется заново записываться на очередь.

«В автобусе, в котором я ехала, все нервничали. У людей то и дело звонили мобильные телефоны, все пассажиры без конца сообщали своим собеседникам по телефону, что опаздывают и не могут в указанный срок быть на месте. А молодые ребята просто просили остановить автобус, выходили и шли пешком до остановки “Элсиб”, которая находится за площадью Кирова в сторону площади Маркса. А когда проезжали площадь Кирова, видели, как люди выходили из транспорта и шли пешком в обратном направлении. Когда уже прекратиться этот кошмар?».

Еще одна очевидица происходящего предполагает, что пробка образовалась из-за того, что на площади Кирова, на пересечении улиц Петухова и Сибиряков Гвардейцев ремонтировали колодцы.

«Они колодцы разрыли, рядом оставили кучи асфальта и перегородили место работы заборчиками, — рассказала Светлана Валова. — Таким образом, они перегородили две полосы движение из возможных трех. Многие водители пытались объезжать затор по дворам — отсюда и многочисленные заторы на четырех дорогах, две из которых очень узкие».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пузом кверху: как животные в сибирском зоопарке спасаются от аномальной жары
ESET: заражение вирусом Petya началось с Украины
В США сообщили о поддержке каналов связи с Россией по Сирии
«Газпром» уходит с турецкого газового рынка
На Курилы впервые в истории прибыла бизнес-миссия из Японии
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 вузов из России
Принц Уильям пытался выменять голоса на выборах организатора ЧМ
В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного Суда
Спорт
«Хотели бы покормить Роналду». Казань готовится к полуфиналу Прогулка по городу накануне полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь