В Шымкенте запретят торговлю арбузами и дынями на улицах

Как сообщает портал Otyrar, в акимате пояснили, что отдельных мест для торговцев арбузов и дынь выделяться не будет, решение главы города об аннулировании прошлогоднего постановления по дислокациям рекомендовано рассмотреть в Палате предпринимателей ЮКО и на заседании общественного совета.

До нынешнего года торговцам разрешали реализовать свой урожай в 70 точках продаж, в основном расположенных в спальных районах и на выездах из города.



А тем временем арбузы и дыни завозят в Шымкент тоннами, и это только начало урожая. Шымкентцы уже говорят о необычайной сладости арбузов в этом году. Цена за килограмм сладкой ягоды начинается от 40 тенге.