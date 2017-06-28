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07:33 (мск), источник: 365info.kz

В Шымкенте запретят торговлю арбузами и дынями на улицах

Постановление о точках реализации бахчевых от 2016 года в городском акимате аннулировали, а вот нового разрешения, похоже, не будет.

Источник: 365info.kz

Как сообщает портал Otyrar, в акимате пояснили, что отдельных мест для торговцев арбузов и дынь выделяться не будет, решение главы города об аннулировании прошлогоднего постановления по дислокациям рекомендовано рассмотреть в Палате предпринимателей ЮКО и на заседании общественного совета.

Если общественники и предприниматели поддержат акима Шымкента, то на улицах бахчевые продаваться не будут.

До нынешнего года торговцам разрешали реализовать свой урожай в 70 точках продаж, в основном расположенных в спальных районах и на выездах из города.

А тем временем арбузы и дыни завозят в Шымкент тоннами, и это только начало урожая. Шымкентцы уже говорят о необычайной сладости арбузов в этом году. Цена за килограмм сладкой ягоды начинается от 40 тенге.

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