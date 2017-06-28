НГУ попал в Шанхайский рейтинг университетов, об этом сообщает пресс-служба вуза.

Новосибирский университет попал в три предметных рейтинга — по физике, химии и математике.

В частности, по физике, в сравнении с прошлым годом, НГУ поднялся сразу на 100 позиций и занял 151−200 место. Среди российских вузов НГУ по физике занимает 2 место, уступив лишь МГУ. По химии Новосибирский госуниверситет также стал вторым в России, лучшим после МГУ, а по математике НГУ попал в топ-300 мировых университетов.

«Результаты Шанхайского рейтинга 2017 года еще раз подтверждают ведущую роль НГУ в России по ключевым научным направлениям и его высокую международную репутацию, — заявил ректор НГУ Михаил Федорук.

Предметный Шанхайский рейтинг использует при оценке вузов такие измерения научной продуктивности, как количество публикаций в наиболее престижных журналах, количество цитирований, международное сотрудничество, коллаборации между академическими и корпоративными структурами, наличие исследователей с глобальной научной репутацией, академические награды.

Всего в рейтинг вошли 12 российских вузов.

Ранее НГУ попал в топ-250 международного рейтинга лучших высших учебных заведений Европы британского журнала Times Higher Education. .