В США начали испытания пластыря от гриппа

По мнению разработчиков пластыря, он может помочь людям, у которых нет возможности прививаться традиционным методом. Это люди, страдающие трипанофобией, и маленькие дети, которым иголки тоже часто не нравятся.

Пластырь содержит капсулу с вакциной — а на той его стороне, которая прилегает к коже, расположены ряды маленьких иголок. Когда пластырь используют, иголки вводят вакцину под верхний слой кожи и растворяются.

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Пластырь может помочь при массовой вакцинации в бедных странах благодаря тому, что может храниться практически в любых условиях — его не надо класть в холодильник.

Еще одно преимущество пластыря — отсутствие боли при вакцинации. Пластырь исследовали на ста волонтерах, части которых параллельно сделали обыкновенные уколы. Уколы оказались гораздо более болезненными, а у тех, на ком испытывали только пластырь, побочные эффекты не выходили за рамки легкого зуда.

«Мы можем себе представить, что он будет использоваться для вакцинациии на дому или даже [высылаться] по почте», — говорит одна из разработчиков пластыря, доктор Надин Руфал.

Растворяющиеся иголки позволяют без опасности выбрасывать пластырь в домашний мусор, в отличие от шприца.