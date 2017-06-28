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08:53 (мск), источник: РИА Новости

Директор новосибирского театра ушел в декрет на три года, уехав в Сен-Тропе

НОВОСИБИРСК, 28 июн — РИА Новости. Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, признанный год назад банкротом, ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года, сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус и подтвердила представитель мэрии города Анна Терешкова.

Источник: РИА Новости

«Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — написала Пинус на своей странице в Facebook, сославшись на два собственных независимых источника в театре и Минкультуры РФ.

«У нас никаких комментариев на этот счет нет, информации на этот счет нет. Я не располагаю такой информацией», — сказал РИА Новости помощник гендиректора театра по связям с общественностью Виктор Титов.

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В свою очередь начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила информацию депутата. «Да, то, что он точно ушел, подтверждаю», — сказала она.

По данным депутата Пинус, исполняющей обязанности гендиректора театра назначена бывший специалист по кадрам в Новосибирском филиале пивоваренной компании «Балтика» Снежана Лобарь (Любарь), при этом приказ якобы подписан министром культуры РФ Владимиром Мединским. Информация о том, что и.о. гендиректора театра является С. Б. Любарь подтверждается документацией на сайте госзакупок (электронный аукцион от 31 мая). Из нее следует, что Любарь исполняет обязанности руководителя театра на основании приказа от 12 апреля 2017 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в июле 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, которая в настоящее время завершается. Согласно закону, после завершения процедуры банкротства должник в течение трех лет не имеет права занимать руководящие должности. Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в 2015 году после скандала в связи с показом оперы «Тангейзер» в постановке молодого режиссера Тимофея Кулябина.

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