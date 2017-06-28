Директор новосибирского театра ушел в декрет на три года, уехав в Сен-Тропе

«Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — написала Пинус на своей странице в Facebook, сославшись на два собственных независимых источника в театре и Минкультуры РФ.

«У нас никаких комментариев на этот счет нет, информации на этот счет нет. Я не располагаю такой информацией», — сказал РИА Новости помощник гендиректора театра по связям с общественностью Виктор Титов.