В Воронеже магистрам ВГУ вручат дипломы на Адмиралтейской площади

Дипломы магистрам ВГУ вручат 4 июля на Адмиралтейской площади, сообщила пресс-служба ВГУ во вторник, 27 июня. Документ о высшем образовании получат 1 тыс. выпускников.

Перед вручением в 17:00 состоится шествие выпускников от главного учебного корпуса ВГУ по адресу Университетская площадь, 1. Магистры и деканы наденут традиционные академические мантии. Церемония вручения пройдет в 18:00. Магистров поздравят ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, выпускники прошлых лет и представители мэрии Воронежа.