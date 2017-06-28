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10:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже магистрам ВГУ вручат дипломы на Адмиралтейской площади

Магистров поздравят ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, выпускники прошлых лет и представители мэрии Воронежа.

Дипломы магистрам ВГУ вручат 4 июля на Адмиралтейской площади, сообщила пресс-служба ВГУ во вторник, 27 июня. Документ о высшем образовании получат 1 тыс. выпускников.

Перед вручением в 17:00 состоится шествие выпускников от главного учебного корпуса ВГУ по адресу Университетская площадь, 1. Магистры и деканы наденут традиционные академические мантии. Церемония вручения пройдет в 18:00. Магистров поздравят ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, выпускники прошлых лет и представители мэрии Воронежа.

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