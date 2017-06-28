В Воронеже магистрам ВГУ вручат дипломы на Адмиралтейской площади
Магистров поздравят ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, выпускники прошлых лет и представители мэрии Воронежа.
Магистров поздравят ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, выпускники прошлых лет и представители мэрии Воронежа.
Дипломы магистрам ВГУ вручат 4 июля на Адмиралтейской площади, сообщила
Перед вручением в 17:00 состоится шествие выпускников от главного учебного корпуса ВГУ по адресу Университетская площадь, 1. Магистры и деканы наденут традиционные академические мантии. Церемония вручения пройдет в 18:00. Магистров поздравят ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, выпускники прошлых лет и представители мэрии Воронежа.