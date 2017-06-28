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10:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцы могут заявить о банкротстве с долгом не менее 500 тысяч рублей — ИФНС

После признания банкротства физлицо не сможет выехать из страны, занимать руководящие должности, зарегистрироваться в качестве ИП.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.

ИФНС России по Ленинскому району Владивостока информирует: физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, признается несостоятельным (банкротом) в случае наличия требований на сумму задолженности не менее чем 500 тысяч рублей при сроке неисполнения — три месяца, сообщает ИА PrimaMedia.

Если физическое лицо будет признано банкротом, то это повлечет для него целый ряд последствий:

— ограничение на выезд из страны,

— запрет на работу на руководящих должностях,

— невозможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя,

— статус банкрота не освобождает от долговых обязательств,

— не имеет права принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства,

— не может обращаться в суд с новым заявлением о банкротстве.

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