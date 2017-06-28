Приморцы могут заявить о банкротстве с долгом не менее 500 тысяч рублей — ИФНС
После признания банкротства физлицо не сможет выехать из страны, занимать руководящие должности, зарегистрироваться в качестве ИП.
После признания банкротства физлицо не сможет выехать из страны, занимать руководящие должности, зарегистрироваться в качестве ИП.
Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.
ИФНС России по Ленинскому району Владивостока информирует: физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, признается несостоятельным (банкротом) в случае наличия требований на сумму задолженности не менее чем 500 тысяч рублей при сроке неисполнения — три месяца, сообщает ИА PrimaMedia.
Если физическое лицо будет признано банкротом, то это повлечет для него целый ряд последствий:
— ограничение на выезд из страны,
— запрет на работу на руководящих должностях,
— невозможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя,
— статус банкрота не освобождает от долговых обязательств,
— не имеет права принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства,
— не может обращаться в суд с новым заявлением о банкротстве.