Приморцы могут заявить о банкротстве с долгом не менее 500 тысяч рублей — ИФНС

Владивосток, 28 июня, PrimaMedia.

ИФНС России по Ленинскому району Владивостока информирует: физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, признается несостоятельным (банкротом) в случае наличия требований на сумму задолженности не менее чем 500 тысяч рублей при сроке неисполнения — три месяца, сообщает ИА PrimaMedia.

Если физическое лицо будет признано банкротом, то это повлечет для него целый ряд последствий:

— ограничение на выезд из страны,

— запрет на работу на руководящих должностях,

— невозможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя,

— статус банкрота не освобождает от долговых обязательств,

— не имеет права принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства,

— не может обращаться в суд с новым заявлением о банкротстве.