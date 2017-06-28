Пермяки смогут быстрее получать справки с места жительства
МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» сообщает, что процедура получения единого жилищного документа, копии
МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» сообщает, что процедура получения единого жилищного документа, копии
Данная муниципальная услуга является одной из самых массовых — за 2016 год более 50 тыс. заявлений. Она доступна для пермяков также на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Заявление на получение справки также можно подать на Едином портале государственных и муниципальных услуг через компьютер или другие мобильные устройства.