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10:39 (мск), источник: NewsKo

Пермяки смогут быстрее получать справки с места жительства

МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» сообщает, что процедура получения единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета или справки с места жительства получить в день обращения. Ранее, срок выдачи справки составлял до 10 дней.

Данная муниципальная услуга является одной из самых массовых — за 2016 год более 50 тыс. заявлений. Она доступна для пермяков также на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Заявление на получение справки также можно подать на Едином портале государственных и муниципальных услуг через компьютер или другие мобильные устройства.

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