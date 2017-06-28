Пермяки смогут быстрее получать справки с места жительства

Данная муниципальная услуга является одной из самых массовых — за 2016 год более 50 тыс. заявлений. Она доступна для пермяков также на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Заявление на получение справки также можно подать на Едином портале государственных и муниципальных услуг через компьютер или другие мобильные устройства.