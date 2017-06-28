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10:38 (мск), источник: Вести Иркутск

Почтовый детектив. Как и куда пропадают посылки из Aliexpress

Услугами популярного интернет-магазина «Алиэкспресс» иркутянин Алексей Пимиков пользуется уже два года. До недавних пор претензий к доставке не было. Очень удобно. Посылке присваивается индивидуальный номер и её путь легко проследить на экране компьютера. Вот только свой последний заказ Алексей так и не получил.

Источник: Вести Иркутск

— Я в статусе заказа увидел, что смартфон лежит на почте. По личным обстоятельствам не смог забрать его вовремя и пришёл с извещением через две недели. В итоге мне сказали, ваш смартфон выдан позавчера, — говорит житель Иркутска Алексей Пимиков.

Посылка, по словам, почтовых операторов, утеряна. А вот служба «Алиэкспресс» почему-то получила уведомление о её выдаче. А раз так — расплатилась с продавцом. И своих денег Алексею не вернуть. В иркутском филиале «Почты России» вину своих работников не отрицают.

— По данному инциденту проводится служебное расследование совместно с правоохранительными органами. Клиенту будет возмещён ущерб в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи, — говорит главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Иркутской области Валерия Горелик.

Расследование — это хорошо, говорит Алексей, а вот сумма возмещения его совсем не устраивает.

— Посылка международная оценивается Почтой России в три тысячи рублей. А гаджеты, которые заказываются из Китая, они стоят намного дороже, — говорит житель Иркутска Алексей Пимиков.

Детектив с пропажей телефона получил неожиданное продолжение. В эти же дни на сайте «Авито» появилось предложение о продаже смартфона за восемь тысяч рублей, в котором иркутянин узнал свою потерю.

— Вот, собственно, этот телефон. Я заказал именно такой цвет, их три цвета. Для России их не производят, их только можно заказать службой через интернет-магазин из Китая, — говорит житель Иркутска Алексей Пимиков.

Попытка добраться до истины ни к чему не привела. Продавец быстро заподозрил неладное.

Вот это именно то почтовое отделение, в котором Алексею Пимикову так и не удалось получить свой заказ. А буквально в 100 метрах отсюда на остановке находится скупка сотовых. И именно там назначил Алексею свидание продавец с «Авито». Вы думаете, это простое совпадение?

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