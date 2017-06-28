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10:41 (мск), источник: РИАЦ

Популярные автобусные маршруты в Волгограде начали работать по единому расписанию

Три группы автобусных маршрутов в Волгограде теперь работают по единому расписанию движения подвижного состава.

Источник: РИАЦ

Это обслуживающие северное направление №№ 20, 21 и 25, южные линии №№ 77, 55 и 55к, а также №№ 6 и 6к, соединяющие поселки Аэропорт и Гумрак с центральной частью города. Благодаря единому расписанию автобусы разных маршрутов подходят к остановкам каждые 3−4 минуты в часы пик. Это позволило повысить уровень пассажирского обслуживания.

Как отметили в администрации Волгограда внедрение единого расписания движения общественного транспорта — очередной этап реализации комплексной транспортной схемы, призванной упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, безопасными и доступными. Чтобы обеспечить горожанам тот уровень пассажирского обслуживания, которого они достойны, в настоящее время единое расписание внедряется поэтапно по основным городским транспортным направлениям. В основе разработки единого расписания для различных групп маршрутов лежат так называемое «общее плечо» нескольких автобусных линий и контрольные точки — ключевые остановки, через которые проходит подвижной состав.

— Общее расписание составлялось таким образом, чтобы интервал движения при прохождении автобусом из одной группы такой контрольной точки составлял от 2 до 6 минут, — пояснил директор МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» Андрей Павленко. — Все автобусы следуют примерно с одинаковой средней скоростью, поэтому соответствующий интервал между подвижным составом сохраняется при прохождении «общего плеча» достаточно легко. Чтобы дорожно-транспортная ситуация не нарушала утвержденный график движения, в областном центре вводятся выделенные полосы. Это повысит среднюю скорость общественного транспорта и исключит его простаивание в дорожных заторах.

В настоящее время разрабатывается единое расписание еще для одной группы маршрутов, объединенных протяженным «общим плечом» — автобусов №№ 2 и 95. В стадии разработки находится вопрос включения в единое расписание движения троллейбусов. Решение задачи осложняется более низкой средней скоростью этого вида общественного транспорта.

Отметим, что внедрение единого расписания движения позволяет сократить до минимума ожидание общественного транспорта, в том числе при пересадке. Что имеет особое значение для пользователей транспортной карты «Волна», выбравших тариф «60 минут», предусматривающего неограниченное число пересадок в течение часа после оплаты первой поездки. Кроме того, на карту «Волна» предусмотрена запись тарифного плана безлимитного проездного билета на месяц и пакета предоплаченных поездок. Их пассажиры могут использовать во всех видах общественного транспорта.

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