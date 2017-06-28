Родители учеников выступили против поборов в 65-ой школе Новосибирска

Андрей Ладанов, папа ученика школы № 65: «Жалюзи купили на свои деньги — собрали классом, принтер купили, принтер заправляем постоянно. Ничего в принципе не берём. Многие пособия тоже сами покупали. Второй класс — мы конкретно не сдавали деньги».

Юлия Редько, Мама ученика школы № 65: «Начиная с первого класса мы сдаём взносы по 130 рублей и в год на ремонт школы 700 рублей. Нас не просят сдать, с нас требуют эту оплату. Сначала Владимир Владимирович попытался манипулировать нами, тем, что взывал к нашей совести, потом начал давить на жалость. Мы спросили, что это помощь или обязательный взнос? Он сказал — вы мне должны».

Ольга Сабирова, мама ученицы школы № 65: «Он мне домой даже звонил, лично, в прошлом году на домашний телефон, и объяснял, почему я должна платить деньги, потому что в администрации и мэрии не хватает денег на все школы».

Всех неплательщиков директор школы вызвал на разговор. На встречу под видом отца одного из учеников пришёл и наш корреспондент. Во время собрания директор, ссылаясь на попечительский договор, требовал от родителей заплатить или отработать. От комментариев съёмочной группе «Вестей» не отказался. Заявил, что собирать деньги решил родительский комитет.

Владимир Алексеев, директор школы № 65: «Когда мы посчитали деньги, которые собирает попечительский совет — они составляют около 2-х с половиной процентов. Я считаю, это справедливо, но это добровольно. Никто как бы не посягает. Единственное — есть люди, какой-то принцип и вместо того, чтобы его высказать, они обращаются с жалобами».

«Вести» отправили запрос в департамент образования мэрии. Первые комментарии из регионального министерства образования уже получили.

Сергей Нелюбов, Министр образования Новосибирской области: «Решение о дополнительных сборах должно быть не просто обосновано, оно должно быть понятно родителям — для чего и на какие цели. Не должны подменяться сегодня, даже на добровольной основе, сборы с родителей. Категорически этого не должно быть, если это скажем, дополнительные сборы, связанные с организацией учебного процесса, либо ремонтных работ. Мы эту ситуацию держим на серьёзном контроле».