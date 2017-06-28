В Башкирии потеплеет до +27 градусов
УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Согласно прогнозу погоды, в четверг, 29 июня, на территории Башкирии вновь ожидаются дожди, ночью по югу до умеренных, грозы. Причиной непогоды
УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Согласно прогнозу погоды, в четверг, 29 июня, на территории Башкирии вновь ожидаются дожди, ночью по югу до умеренных, грозы. Причиной непогоды
В течение ближайшей ночи воздух остынет до +10,+15, днём показания термометров поднимутся до +19,+24, по