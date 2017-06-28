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12:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии потеплеет до +27 градусов

УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Согласно прогнозу погоды, в четверг, 29 июня, на территории Башкирии вновь ожидаются дожди, ночью по югу до умеренных, грозы. Причиной непогоды по-прежнему является циклон.

Источник: Reuters

В течение ближайшей ночи воздух остынет до +10,+15, днём показания термометров поднимутся до +19,+24, по юго-востоку до +27 градусов.

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