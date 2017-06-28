В Калининграде жители десятков улиц останутся без горячей и холодной воды

В связи с работами на газопроводе до 30 июня остановлена РТС «Восточная». Горячей воды до этой даты нет на Московском проспекте и прилегающих улицах: Ленинский пр-т, 30−32, наб. адм. Трибуца, наб. Петра Великого, ул. 1812 года, ул. 9 апреля, ул. Аксакова, ул. Баграмяна, ул. Бакинская, ул. Барнаульская, ул. Бежецкая, ул. Белибейская, ул. Бесселя, ул. Больничная, ул. Боткина, ул. Буткова, ул. Галицкого, ул. Вагнера, ул. Геологическая, ул. Гражданская, ул. Грига, ул. Загорская, ул. Зарайская, ул. Звездная, ул. Кирпичная, ул. Клиническая, ул. Космическая, ул. Краснопрудная, ул. Красноярская, ул. Куприна, ул. Кутаисская, ул. Лесопильная, ул. Литовский вал, ул. Мариупольская, ул. Пионерская, ул. Свердлова, ул. Сибирская, ул. Стекольная, ул. Томская, ул. Тульская, ул. Тюленина, ул. Угловая, ул. Фрунзе, ул. Черепичная, ул. Чукотская, ул. Шуйская 1-я, ул. Шуйская 2-я, ул. Ялтинская, ул. Ярославская.

Ещё один район отключения, связанный с временным отсутствием электроэнергии — микрорайон Александра Космодемьянского: ул. Аральская, 10−18, пер. Аральский, 1, 1а, 2, 2а-г, 3, ул. Лужская, 3а, 7−13, 12, 23, 27 (МОУ СОШ № 53), 34, 38−40а, 42−44а, 46−52, ул. Урицкого, 18−22, ул. Карташева, 121, пер. Карташева, 7, 9, 10−18. Горячей воды здесь не будет с 10.00 до 14.00.

Холодная вода в связи с врезкой в водовод будет перекрыта в дома по ул. Аксакова, 64−88, 97, 121, ул. Белебейская 35−39, ул. Бежецкая 1−7, просп. Московский, 229 — с 09:00 до 18:00.

Без света в связи с плановыми работами в течение дня останутся дома и объекты на:

— Советский пр-т, 6а, 12−12б, 14−16, 18, ул. Уральская, 1б, 2−16 — с 09:00 до 18:00.

— ул. Потемкина, 23 (д/сад № 123), ул. Береговая, 11а (д/сад «Солнышко»), 14, 14а, 15, 15а, б, 16, 17, 17а, б, 19, 19а-г, пер. Береговой, 9а, 11 — с 09:00 до 20:00.

— ул. 4-я Большая окружная, 76, 78, пер. 1-й Туруханский, 1−11, 2−12, пер. 2-й Туруханский, 1−5, 2−6, ул. Туруханская, 2−18, 3−11 — с 09:00 до 13:00.

— ул. Арсенальная, 50−82, пер. Таганрогский, 3 — с 13:30 до 17:30.

— пер. Партизанский, 2−8, пер. Северный, 3−9, ул. Озерова, 32−38, 49, 49а-51а, 51−55, ул. Ракитная, 1 (д/сад № 36), 3, 7−15, ул. Госпитальная, 3, 21, ул. Пролетарская, 133, 114, ул. Баранова, 2, 2а — с 09:00 до 18:00.

— ул. Чайковского, 12−18, 13, 27−31, ул. Ш. Руставели, 6 (котельная), ул. Римского- Корсакова, 1, 5, 5а, (котельная), 7−11, ул. Брамса, 27, 29, ул. Носова, 22−26, туп. Зоологический, 1, 4а, ул. Кирова, 6, 8 — с 09:00 до 13:00.

— ул. Ш. Руставели, 2 (д/сад № 25), ул. Кирова, 7, 15, ул. Чайковского, 11, 15, 14, 17, 18, 20−24 (модуль ГВС), — с 13:30 до 18:00/