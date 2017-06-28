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12:05 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде жители десятков улиц останутся без горячей и холодной воды

В Калининграде 28 июня на плановый ремонт останавливаются котельные на улицах Александра Невского, 90, ул. Александра Невского, 188, Молодой гвардии, 19, Молодой гвардии, 4. Работы на этих малых теплоисточниках продлятся до 11 июля.

В связи с работами на газопроводе до 30 июня остановлена РТС «Восточная». Горячей воды до этой даты нет на Московском проспекте и прилегающих улицах: Ленинский пр-т, 30−32, наб. адм. Трибуца, наб. Петра Великого, ул. 1812 года, ул. 9 апреля, ул. Аксакова, ул. Баграмяна, ул. Бакинская, ул. Барнаульская, ул. Бежецкая, ул. Белибейская, ул. Бесселя, ул. Больничная, ул. Боткина, ул. Буткова, ул. Галицкого, ул. Вагнера, ул. Геологическая, ул. Гражданская, ул. Грига, ул. Загорская, ул. Зарайская, ул. Звездная, ул. Кирпичная, ул. Клиническая, ул. Космическая, ул. Краснопрудная, ул. Красноярская, ул. Куприна, ул. Кутаисская, ул. Лесопильная, ул. Литовский вал, ул. Мариупольская, ул. Пионерская, ул. Свердлова, ул. Сибирская, ул. Стекольная, ул. Томская, ул. Тульская, ул. Тюленина, ул. Угловая, ул. Фрунзе, ул. Черепичная, ул. Чукотская, ул. Шуйская 1-я, ул. Шуйская 2-я, ул. Ялтинская, ул. Ярославская.

Ещё один район отключения, связанный с временным отсутствием электроэнергии — микрорайон Александра Космодемьянского: ул. Аральская, 10−18, пер. Аральский, 1, 1а, 2, 2а-г, 3, ул. Лужская, 3а, 7−13, 12, 23, 27 (МОУ СОШ № 53), 34, 38−40а, 42−44а, 46−52, ул. Урицкого, 18−22, ул. Карташева, 121, пер. Карташева, 7, 9, 10−18. Горячей воды здесь не будет с 10.00 до 14.00.

Холодная вода в связи с врезкой в водовод будет перекрыта в дома по ул. Аксакова, 64−88, 97, 121, ул. Белебейская 35−39, ул. Бежецкая 1−7, просп. Московский, 229 — с 09:00 до 18:00.

Без света в связи с плановыми работами в течение дня останутся дома и объекты на:

— Советский пр-т, 6а, 12−12б, 14−16, 18, ул. Уральская, 1б, 2−16 — с 09:00 до 18:00.

— ул. Потемкина, 23 (д/сад № 123), ул. Береговая, 11а (д/сад «Солнышко»), 14, 14а, 15, 15а, б, 16, 17, 17а, б, 19, 19а-г, пер. Береговой, 9а, 11 — с 09:00 до 20:00.

— ул. 4-я Большая окружная, 76, 78, пер. 1-й Туруханский, 1−11, 2−12, пер. 2-й Туруханский, 1−5, 2−6, ул. Туруханская, 2−18, 3−11 — с 09:00 до 13:00.

— ул. Арсенальная, 50−82, пер. Таганрогский, 3 — с 13:30 до 17:30.

— пер. Партизанский, 2−8, пер. Северный, 3−9, ул. Озерова, 32−38, 49, 49а-51а, 51−55, ул. Ракитная, 1 (д/сад № 36), 3, 7−15, ул. Госпитальная, 3, 21, ул. Пролетарская, 133, 114, ул. Баранова, 2, 2а — с 09:00 до 18:00.

— ул. Чайковского, 12−18, 13, 27−31, ул. Ш. Руставели, 6 (котельная), ул. Римского- Корсакова, 1, 5, 5а, (котельная), 7−11, ул. Брамса, 27, 29, ул. Носова, 22−26, туп. Зоологический, 1, 4а, ул. Кирова, 6, 8 — с 09:00 до 13:00.

— ул. Ш. Руставели, 2 (д/сад № 25), ул. Кирова, 7, 15, ул. Чайковского, 11, 15, 14, 17, 18, 20−24 (модуль ГВС), — с 13:30 до 18:00/

Отключен сегодня будет также светофор на перекрёстке ул. Кирова — ул. Брамса — будьте особенно осторожны на этом участке с 13:30 до 18:00.

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