Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Детский снимок из России победил в международном фотоконкурсе
Тесака осудили на 10 лет
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Волшебники, ведьмы и квиддич
12:10 (мск), источник: Интерфакс

Time попросил Трампа снять со стен гольф-клубов фейковые обложки с его изображением

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — В журнале Time призвали компанию президента США Дональда Трампа убрать снимки поддельной обложки этого издания, на которой изображен американский президент.

По данным американской прессы, шуточная обложка еженедельника висит в четырех гольф-клубах Трампа.

Обложка, датированная 1 марта 2009 года, на самом деле никогда не появлялась на прилавках, сообщил представитель журнала.

На настоящей обложке Time за ту дату изображена актриса Кейт Уинслет.

«Я могу подтвердить, что это ненастоящая обложка Time, — сообщила журналистам газеты The Washington Post представитель журнала Керри Чика.

Со своей стороны представитель Трампа Сара Сандерс заявила, что не намерена обсуждать «оформление» гольф-клубов.

История с обложкой тут же вызвала бурное обсуждение в твиттере, в частности, многие пользователи начали выкладывать свои фотографии на обложке Time.

"Мое фото тоже попало на обложку Time! Могу я теперь стать президентом?"
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Фейковые новости: почему им верят и кто штампует
5 мая© Ньюстюб
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
В Венесуэле группа силовиков атаковала Верховный суд и МВД
СМИ сообщили о взятом в плен под Луганском российском разведчике
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
Росстат оценил проведение переписи населения в 50 млрд руб.
Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал плохо закрепленный рельс
Украина рассматривает идею отказа от участия в ЧМ-2018
Спорт
ЧМ-2018: Россия чиста, а в Англии коррупция Россия и Катар получили право проведения у себя чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов честно, в то время как Великобритания участвовала в сговоре с Южной Кореей
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь