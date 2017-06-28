Time попросил Трампа снять со стен гольф-клубов фейковые обложки с его изображением

По данным американской прессы, шуточная обложка еженедельника висит в четырех гольф-клубах Трампа.

Обложка, датированная 1 марта 2009 года, на самом деле никогда не появлялась на прилавках, сообщил представитель журнала.

На настоящей обложке Time за ту дату изображена актриса Кейт Уинслет.