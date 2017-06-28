Time попросил Трампа снять со стен гольф-клубов фейковые обложки с его изображением

По данным американской прессы, шуточная обложка еженедельника висит в четырех гольф-клубах Трампа.
Обложка, датированная 1 марта 2009 года, на самом деле никогда не появлялась на прилавках, сообщил представитель журнала.
На настоящей обложке Time за ту дату изображена актриса Кейт Уинслет.
«Я могу подтвердить, что это ненастоящая обложка Time, — сообщила журналистам газеты The Washington Post представитель журнала Керри Чика.
Со своей стороны представитель Трампа Сара Сандерс заявила, что не намерена обсуждать «оформление» гольф-клубов.
История с обложкой тут же вызвала бурное обсуждение в твиттере, в частности, многие пользователи начали выкладывать свои фотографии на обложке Time.