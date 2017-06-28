Не надо путать бренд и саму ярмарку «Наш выбор 27» — Степанов

Хабаровск, 28 июня, AmurMedia.

Разделять надо бренд и собственно ярмарку «Наш выбор 27», прошедшую в минувшие выходные в Хабаровске. За благое начинание инициаторам и организаторам ярмарки вообще надо сказать спасибо, а вот с предпринимателями, в чью поддержку мероприятие и проводилось, конечно, придется поработать, сообщил корр. ИА AmurMedia Сергей.

— Я бы хотел развести в разные стороны брендинг и само мероприятие, ярмарку «Наш выбор 27». Я и раньше говорил, что по поводу бренда у меня, например, есть ощущение, что, может быть, немного поспешили, можно было и из природы что-то добавить, мишек наших или тигров, чтобы подчеркнуть безграничность наших природных богатств. Может быть, действительно, самолет и КнААПО — это наше всё в первую очередь для Комсомольска-на-Амуре, а для хабаровчан оно так уж сильно и не звучало. И поскольку край у нас большой, чтобы всем был понятен бренд, может быть, и надо было привлечь более широкую аудиторию к обсуждению, разделить бренды: это бренд предпринимателей края, это бренд Хабаровского края, а это — Хабаровска, — делится мыслями Сергей Степанов.

Но в любом случае бренд — это не главное, главное, подчеркивает Сергей Степанов, чтобы за дискуссией по поводу бренда вместе с водой не выплеснули бы и ребенка.

— Ярмарку проводили без бюджетных денег, и как один из участников ярмарки хочу отметить, что в два дня ее работы на набережной практически не было недовольных лиц, то есть удалось людям сделать праздник, чтобы они получили положительные эмоции. И уха, которая порадовала многих, и новое большое колесо обозрения, которое запустили в этот день, свою позитивную роль в этом сыграли, — говорит он. — Поэтому за организацию такого мероприятия, просто за желание сделать людям доброе дело надо сказать спасибо инициаторам и организаторам, они — молодцы.