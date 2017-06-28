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12:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Не надо путать бренд и саму ярмарку «Наш выбор 27» — Степанов

Инициаторам и организаторам ярмарки за доброе дело вообще надо сказать спасибо.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 июня, AmurMedia.

Разделять надо бренд и собственно ярмарку «Наш выбор 27», прошедшую в минувшие выходные в Хабаровске. За благое начинание инициаторам и организаторам ярмарки вообще надо сказать спасибо, а вот с предпринимателями, в чью поддержку мероприятие и проводилось, конечно, придется поработать, сообщил корр. ИА AmurMedia Сергей.

— Я бы хотел развести в разные стороны брендинг и само мероприятие, ярмарку «Наш выбор 27». Я и раньше говорил, что по поводу бренда у меня, например, есть ощущение, что, может быть, немного поспешили, можно было и из природы что-то добавить, мишек наших или тигров, чтобы подчеркнуть безграничность наших природных богатств. Может быть, действительно, самолет и КнААПО — это наше всё в первую очередь для Комсомольска-на-Амуре, а для хабаровчан оно так уж сильно и не звучало. И поскольку край у нас большой, чтобы всем был понятен бренд, может быть, и надо было привлечь более широкую аудиторию к обсуждению, разделить бренды: это бренд предпринимателей края, это бренд Хабаровского края, а это — Хабаровска, — делится мыслями Сергей Степанов.

Но в любом случае бренд — это не главное, главное, подчеркивает Сергей Степанов, чтобы за дискуссией по поводу бренда вместе с водой не выплеснули бы и ребенка.

— Ярмарку проводили без бюджетных денег, и как один из участников ярмарки хочу отметить, что в два дня ее работы на набережной практически не было недовольных лиц, то есть удалось людям сделать праздник, чтобы они получили положительные эмоции. И уха, которая порадовала многих, и новое большое колесо обозрения, которое запустили в этот день, свою позитивную роль в этом сыграли, — говорит он. — Поэтому за организацию такого мероприятия, просто за желание сделать людям доброе дело надо сказать спасибо инициаторам и организаторам, они — молодцы.

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А те узкие места, которые отметили посетители ярмарки, по мнению Сергея Степанова, связаны в основном с самими товаропроизводителями, которые неожиданно оказались непростым звеном при подготовке к ярмарке. Что, впрочем, его как бывшего зампредседателя краевого Совета по предпринимательству и инвестклимату мало удивляет. К сожалению, многих владельцев бизнеса в крае отличает пассивность, нежелание учиться новому, работать над совершенствованием качества продукции.

— На мой взгляд, сначала предприниматели должны встать на ноги, собственно состояться как предприниматели, а уже потом лучших из них и поддержать, брендируя продукцию и предоставляя бесплатные места на ярмарке. Не всех поголовно, а лучших. То есть должна быть конкуренция, в которой побеждать должны лучшие, самые предприимчивые и трудолюбивые, — убежден Сергей Степанов. — Ярмарка как раз и высветила слабые места, показав, как производители воспользовались предоставленными условиями, что они сделали для того, чтобы заинтересовать горожан своими товарами. Им дали хорошие места, 50 тысяч целевой аудитории, а что они сделали? Я, например, только у единиц, таких, к примеру, как «Мерилен», заметил реальную попытку по-настоящему завлечь покупателя, представить свою продукцию, зонировав рабочее место.

Как бы то ни было, работать с участниками ярмарки надо обязательно, надо выстраивать концепцию проведения такого рода мероприятий, потому что ярмарки — это надолго.

— К счастью, эта ярмарка — первая, поэтому время для обучения и перемен к лучшему есть, — сказал Сергей Степанов.

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