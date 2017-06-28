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12:13 (мск), источник: Kazinform

11 рейсов «Эйр Астаны» с начала года задержаны по вине деструктивных пассажиров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В «Эйр Астане» рассказали о влиянии деструктивных пассажиров на работу авиакомпании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По статистике, за первые 5 месяцев 2017 года зарегистрировано 140 случаев деструктивного поведения на бортах авиакомпании. За все время работы компании зарегистрировано 3614 случаев. За год в среднем на 1000 полетов приходится 8 деструктивных пассажиров, что по мировым меркам считается высоким показателем. В авиакомпании отмечают, что в европейских странах показатель составляет 2 пассажира на 1000 полетов.

«35% всех нарушений составляют попытки курения на борту авиалайнера, другим частым видом нарушений является неподчинение инструкциям по безопасности- пользование телефонами во время посадки и взлета, непристёгнутые ремни безопасности, грубое обращение к персоналу. Эти нарушения по классификации IKAO относятся к первому уровню угрозы. Лидерами по таким случаям являются внутренние рейсы из Алматы в Астану. По международным рейсам самым “курящим” является Алматы-Тбилиси-Алматы, неподчинение инструкциям по безопасности случается чаще всего на рейсах из Алматы в Анталью, Дубаи и обратно в летнее время», — говорит старший менеджер по управлению рисками безопасности полетов «Эйр Астаны» Галия Тулепбергенова.

Нарушения, относящиеся ко второму уровню опасности- угрозы физического характера, порча имущества, приводят к задержкам рейсов. Таких случаев за первые 5 месяцев 2017 года зафиксировано 11.

«В серьезных случаях мы вынуждены задерживать сам рейс, на котором случилась ситуация, для урегулирования ситуации, в том числе с участием полиции, что влияет на всю сетку полетов. За первые 5 месяцев задержка, вызванная деструктивным поведением пассажиров, относящимся ко второму уровню угрозы, составила 5 часов. То есть, сам самолет задерживается как минимум на час, далее он опаздывает на свой следующий вылет, к тому же, мы вынуждены задерживать другие рейсы для транзитных пассажиров. С начала года по причине деструктивного поведения пассажиров задержано 14 рейсов, экономический ущерб с одного рейса составляет от 10 до 200 тыс. долларов», — отмечает старший вице-президент по правительственным, законодательным вопросам и безопасности авиакомпании «Эйр Астана» Ербол Оспанов.

Сумма ущерба варьируется в зависимости от длительности задержки, деньги уходят на непредвиденные расходы по экстренной посадке, дозаправку, размещение в отелях транзитных пассажиров при необходимости.

«По закону мы не можем вносить пассажиров в черный список. Однако нами внедрен серый список. В нем сейчас 22 человека. Это так называемый список контроля, пассажиры вносятся в него коллегиальным решением совета по безопасности. С момента внесения в список за пассажиром при каждом последующем полете ведется наблюдение, о чем его уведомляют при посадке. Выйти из списка такой пассажир может спустя 3 года, либо после 12 полетов без единого замечания. Повторное серьезное нарушение оставляет за нами право не допускать такого пассажира на борт», — сказал старший юрист авиакомпании Шухрат Изизов.

Отметим, что в Казахстане за нарушение правил поведения, совершенное в виде невыполнения распоряжений командира воздушного судна или экипажа, предусмотрен штраф в размере 3 МРП, пользование сотовой связью на борту — 5 МРП, мелкое хулиганство — 10 МРП или арест до 10 суток. Примечательно, что курение на борту, за которое ранее назначался штраф в 3 МРП, в этом году приравнено к ситуациям, угрожающим безопасности полета, и карается штрафом уже в 200 МРП или арестом до 15 суток.

Как сообщалось ранее, 28 июня в Алматы должно было состояться заседание, на котором Максату Усенову планировалось объявить приговор по статье 564, части 5 Административного кодекса РК, за нарушение безопасности в полете. Однако он не явился в зал суда. В связи с этим судья Ержан Алдыбек отложил заседание.

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